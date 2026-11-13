¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (PC, smartphone o tableta).

Elige un proveedor de servicios VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (PC, smartphone o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se transmite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita la plataforma oficial. Entra en el sitio web o abre la aplicación de streaming oficial de la cadena deportiva que posee los derechos.

Entra en el sitio web o abre la aplicación de streaming oficial de la cadena deportiva que posee los derechos. Inicia sesión y encuentra la transmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en la plataforma oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

UEFA Nations League A - Jornada 6 15 nov 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

El Bélgica-Italia se emitirá en abierto por Rai 1, con streaming gratuito en directo disponible en RaiPlay.

El Koning Boudewijnstadion de Bruselas acoge el domingo el duelo decisivo del Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League entre Bélgica e Italia. Con la clasificación para los cuartos de final todavía en juego, ambos equipos saltan al campo con todo por decidir.

Italia llega a Bruselas en un gran momento de forma tras vencer el jueves por la noche a Francia por 3-1 en San Siro. Francesco Esposito fue el gran protagonista con un doblete: marcó su primer gol en el minuto 26 y el penalti decisivo en el 75. Sus tantos permitieron a Italia remontar la desventaja inicial provocada por el gol de Olise.

Roberto Mancini demostró que sabe leer los partidos: su equipo cedió el 65 % de la posesión a los franceses y aprovechó las transiciones verticales con una precisión letal. Davide Frattesi marcó el 2-1 en el minuto 63, uno después de la entrada de Federico Dimarco, que dio la asistencia.

Bélgica, por su parte, sumó tres puntos importantes el jueves en Turquía al ganar por 2-1 gracias a Jeremy Doku y Charles De Ketelaere. Mark van Bommel llega a Bruselas con un equipo que alcanza los nueve puntos y que, con una victoria, sellaría su pase a cuartos independientemente de los demás resultados.

Romelu Lukaku no viajó a Izmir por un problema en la cadera, y van Bommel espera recuperarlo para este encuentro. Doku, que regresó tras una larga lesión, ya ha demostrado que está en forma.

En la clasificación, Italia y Bélgica están separadas ahora por un solo punto: Italia lidera el grupo con diez y los Diablos Rojos la siguen con nueve. Una victoria belga lo cambiaría todo; un empate o una derrota daría el primer puesto a Italia.

A continuación, toda la información para seguir el Bélgica-Italia por televisión y en streaming.

Noticias de los equipos

Por parte de Bélgica, Mark van Bommel aún no ha comunicado la alineación probable ni novedades oficiales sobre lesiones o sanciones. Romelu Lukaku se perdió el viaje a Turquía por un problema en la cadera y su disponibilidad para este partido se evaluará en las horas previas al pitido inicial. Se ofrecerán más novedades poco antes del encuentro.

Roberto Mancini tampoco ha dado a conocer la alineación titular. El cuerpo técnico de Italia actualizará la lista de jugadores disponibles en función de las últimas evaluaciones físicas antes del partido. Las noticias sobre posibles lesiones o sanciones se comunicarán en las horas previas al inicio del encuentro.

Estado de forma

Bélgica ha logrado tres victorias y sufrido dos derrotas en sus últimos cinco partidos de la Nations League. Su último resultado positivo llegó el jueves, con un triunfo por 2-1 en Turquía. Antes, los Diablos Rojos habían sufrido una dura derrota por 4-1 ante Francia, aunque en octubre habían vencido a Turquía por 3-0 en casa. En esos cinco encuentros, Bélgica marcó ocho goles y encajó siete.

Italia ha sumado cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Viene del 3-1 que le endosó a Francia el jueves en San Siro, después de empatar 1-1 en el Parque de los Príncipes el mes pasado. En ese tramo, el equipo de Mancini marcó diez goles y encajó cuatro.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambos equipos se remonta al 25 de septiembre de 2026, cuando Bélgica se impuso por 2-0 a domicilio ante Italia en la fase de grupos de esta misma Nations League. En los últimos cinco duelos entre ambas selecciones, el balance es de dos victorias por cada lado y un empate. Los encuentros más recientes se disputaron todos en la Nations League entre 2024 y 2026.

Clasificación

Grp. 1 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Italia ITA 5 3 1 1 11 6 +5 10 W W D W L 2 Francia FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 L W D W W 3 Belgium BEL 5 3 0 2 8 6 +2 9 W L W L W 4 Turquía TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 L L L L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

En la clasificación del Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League, Italia ocupa el primer puesto y Bélgica, el tercero.