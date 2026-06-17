Ministro de Deportes de Arabia Saudí: «Tenemos un grupo difícil... y nuestro objetivo va más allá del Mundial»

El príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ministro de Deportes de Arabia Saudí, ha anunciado el objetivo de la selección saudí para la fase final del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

La selección saudí debutó ayer martes en el Grupo 8 con un empate 1-1 ante Uruguay en el estadio Hard Rock de Miami.

El ministro declaróa Reuters, según el canal Thamania: «Nuestro objetivo es rendir bien e intentar clasificarnos para la siguiente fase».

Y añadió: «Competimos en un grupo difícil, ya que todos los equipos son muy fuertes físicamente, mentalmente y técnicamente».

Y añadió: «Pero creo que nuestro equipo tiene las capacidades necesarias para lograrlo, así que esperamos lo mejor y confiamos en conseguirlo».

El Grupo 8, integrado por España, Uruguay y Cabo Verde, tiene a todos sus equipos con un punto tras la primera fecha.

Al-Faisal también habló sobre los preparativos para organizar el Mundial de 2034: «Convergirán varios factores: logística, instalaciones, comunicaciones y una base para el futuro del fútbol en el Reino».

«No solo queremos organizar un Mundial exitoso en 2034, sino formar una selección capaz de destacar en él».

“Nuestra mejor actuación fue en 1994, en Estados Unidos, cuando alcanzamos los octavos de final; desde entonces no hemos podido avanzar más”.

En un momento nos costó incluso clasificarnos; ahora competimos con fuerza, nuestros equipos luchan por títulos en la Copa de Asia y ese impulso debe seguir para avanzar en el Mundial.

Concluyó: «Cuando alcancemos esa fase, habremos logrado nuestro mejor resultado en un Mundial, por lo que nuestro foco está en formar a la generación que nos representará en 2034, más allá de ser anfitriones».