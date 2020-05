MinDeporte le respondió a Acolfutpro sobre volver a entrenamientos el 25 de mayo

Ernesto Lucena entregó detalles de la conversación que tuvo con el Presidente al respecto.

El Ministro, que en días pasados había sostenido que el reinicio de la Liga Betplay estaba lejano, habló con varios medios en una conferencia virtual, en la que abordó el tema del posible regreso a entrenamientos de los clubes, con miras a reanudar la competición.

Primero fue claro al decir que todo lo había tratado con el Presidente Iván Duque:”Ayer estuve reunido con el Presidente hablando del tema de lo que hemos hablado con el gremio del fútbol. Le llevamos la propuesta del reinicio de entrenamientos a partir del 25 de mayo. La fecha del 25 la gente la está mirando porque ahí termina la cuarentena, pero para nosotros no comienzan los entrenamientos inmediatamente".

Lucena habló la idea que se maneja desde Presidencia para que se dé el eventual regreso a la actividad: "El presidente quiere que arranquemos con unas fases de entrenamiento individual, después colectivo y con base en la curva epidemiológica y lo que vaya pasando en esos entrenamientos, iremos hablando de reiniciar la liga. Por ahora queremos establecer con el Ministerio de Salud esos parámetros de epidemiología, cuándo podríamos comenzar esos entrenamientos individuales. Y decir algo adicional, con los protocolos que ha presentado Dimayor, ellos también tienen que hacer unos exámenes, hacer toda una logística y eso llevaría a que se tomara por lo menos otros veinte, veinticinco días en comenzar esos entrenamientos individuales y colectivos".

Sobre la propuesta de la Alcaldía de Cali de acoger la Liga y ayudar a su logística y desarrollo, dijo: "Agradecer el gesto de los alcaldes, en este caso el de Cali que han ofrecido ser sede. Estuve conversándolo con el Presidente de la República ayer, me parece que una sola sede para terminar el torneo congestionaría mucho el sistema de salud, la logística, así que hemos propuesto que de pronto se piense en cuatro sedes donde estarían concentrados los equipos, cuatro conferencias por así llamarlo y no un Todos contra Todos".

Respecto a la idea de terminar la Liga Betplay I en cuatro ciudades y no solo en una, señaló: "Cuatro sedes además porque dentro de las especificaciones de esos protocolos, se necesitan camerinos adicionales para poder guardar la distancia y eso no lo van a poder cumplir muchas ciudades".

Para finalizar y dejando la puerta abierta al regreso del fútbol dijo: "Hay muchos detalles todavía por decantar para que esa realidad de volver al fútbol a puerta cerrada se dé. Esto es un fenómeno que no le ha sucedido al mundo en muchísimos años y que la industria del deporte no estaba preparada para enfrentarla como muchas industrias y por eso todo lo que hagamos hoy depende de muchos sectores. No es que Deporte tome una decisión aislada de Salud, o de Industria y Comercio, o incluso de Educación, de Defensa; todo tiene que ir articulado. Y por eso muchas veces se causa demora, por lo cual existe la posibilidad, siempre y cuando podamos ir viendo qué pasa en las ligas del mundo".