Mina arranca la temporada pisando fuerte: fue incluido en el XI ideal de la fecha en la Premier League

Yerry Mina inició la temporada con pie derecho y pisando fuerte. Atrás quedaron los malos momentos de la temporada pasada y en el comienzo de la campaña ha dejado claro que está en óptimas condiciones físicas y mentales para convertirse en figura este año en la Premier League.

El zaguero caucano tuvo un destacado debut ante el y en la segunda revalidó su gran momento en la victoria del en casa por la mínima diferencia sobre el . Mina fue clave para mantener el cero y para darle salida a los Toffees desde el fondo. Esto lo llevó a ser elegido en el once ideal de la jornada en la liga inglesa junto a su coequipero Lucas Digne.

El resto del once está conformado por Henderson ( ), en el arco; Wan-Bissaka (Manchester U.) y O'connell (Sheffield) complean la zaga; Neves (Wolverhampton), Ceballos ( ) y Mount ( ) son los mediocampistas; mientras que De Brune ( ), Mané ( ) y Pukki (Norwich) completan la delantera.

It's that time again 🙌@AlanShearer picks his #PL Team of the Weeek, do you agree? pic.twitter.com/ddtrIqKhie