Milos Kerkez, amenazado de muerte por aficionados húngaros furiosos

Milos Kerkez no se ha ganado precisamente el cariño de los aficionados húngaros. El lateral izquierdo del Liverpool incluso está siendo amenazado, según escriben varios medios húngaros.

Kerkez está viviendo un periodo internacional muy turbulento con Hungría. El lateral izquierdo jugó el primer partido el 25 de septiembre contra Ucrania y se vio implicado en un altercado.

Después, el padre de Kerkez, Sebastijan, publicó una foto en Instagram con la canción Russian Paradise, del grupo ruso de rap AK-47, como música de fondo.

En Ucrania, eso fue visto como un apoyo a Rusia en la guerra. El sitio Myrotvorets incluyó entonces tanto a Milos como a su padre en la lista de enemigos de Ucrania, con la acusación de que apoyan la agresión rusa y la matanza de civiles ucranianos.

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Dos semanas después, Kerkez vuelve a estar en el foco. Contra Georgia marcó el pasado viernes el gol de la victoria, pero también vio amarilla, por lo que estaba sancionado para el partido de la Nations League contra Ucrania.

La federación húngara decidió entonces que podía abandonar la concentración y regresar a su club, pero el exjugador del AZ no lo hizo.

Kerkez decidió no volar de vuelta a Inglaterra y, en cambio, estuvo presente el lunes por la noche en un partido amateur en Serbia, en su ciudad natal.

Kerkez nació en Serbia, pero juega con Hungría por una promesa a su abuela húngara. Que no estuviera en el estadio para animar a la selección húngara contra Ucrania, pero sí en Serbia, sentó muy mal a muchos húngaros.

Eso se debe en parte a la tensa historia entre Serbia y Hungría. Esto derivó en amenazas de muerte contra él. La ministra de Asuntos Exteriores, Anita Orbán, lo condenó: dijo reprobar enérgicamente la estigmatización y cualquier forma de amenaza contra el ciudadano húngaro Milos Kerkez.