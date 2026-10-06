La Liga Roshn saudí logró numerosos hitos sin precedentes durante la pasada temporada futbolística 2025-2026.

La pasada temporada de la Liga Roshn saudí fue testigo de la coronación del Al Nassr como campeón tras siete años de ausencia, después de una feroz competición que se prolongó hasta la última jornada con su rival tradicional, el Al Hilal.

La Liga Roshn saudí reveló, a través de su cuenta oficial en la plataforma X, algunos de los logros alcanzados durante la pasada temporada, encabezados por el aumento del valor de mercado de la competición hasta los 4.600 millones de riales.

Además, el total de visualizaciones de la retransmisión en directo de la liga saudí la pasada temporada alcanzó los 198 millones de visualizaciones, con un incremento del 52 % respecto a la temporada anterior 2024-2025.

Asimismo, el número de seguidores de la liga saudí llegó a los 23 millones, con un aumento del 44 % respecto a la situación en la temporada anterior 2024-2025.

Por otro lado, la liga saudí logró unos ingresos totales con una tasa del 11,5 % en comparación con la temporada anterior 2024-2025, después de que su tasa de crecimiento hubiera sido del 12,45 en comparación con la temporada 2023-2024.

En el plano deportivo, la liga saudí continuó su reinado en la cúspide del continente asiático, al mantenerse en el primer puesto de la clasificación entre las ligas del continente amarillo.

La liga saudí fue también la sexta liga más representada en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Cabe recordar que la asamblea general de la Liga saudí celebró una reunión con los clubes la tarde de este martes, tras una ausencia que se prolongó durante más de dos años, para debatir algunas modificaciones que podrían producirse en el próximo periodo.