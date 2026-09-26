Si mencionas el nombre de Rui Pinto a cualquier aficionado del Manchester City fuera del Etihad Stadium, lo más probable es que ese nombre no provoque reacción alguna. Puede que el aficionado inglés no sepa quién es este hombre, o que quizá nunca haya oído hablar de él, pero lo que es seguro es que su club sabe muy bien lo que hizo.

Pinto, el pirata informático portugués que se convirtió en una de las figuras más polémicas del fútbol europeo, fue la mente detrás de unas filtraciones que sacudieron a clubes, jugadores y agentes, y cuyo eco llegó hasta el corazón de uno de los mayores casos financieros de la historia de la Premier League.

Desde detrás de la pantalla de su ordenador, Pinto logró acceder a una enorme cantidad de documentos y correos electrónicos confidenciales, y luego publicó una parte de ellos a través de su famoso sitio web «Football Leaks», dando inicio a un largo recorrido de investigaciones, tribunales, prisiones y programas de protección de testigos.

El Manchester City fue uno de los clubes más destacados cuyos documentos aparecieron entre esas filtraciones, después de que se revelaran correspondencias internas relacionadas con acuerdos de patrocinio y pagos financieros, información que más tarde pasó a formar parte de la gran controversia en torno al cumplimiento por parte del club de las normas financieras.

Y en un momento en que las consecuencias del caso continúan, Pinto se encontró en el centro de una historia que trasciende al propio fútbol: ¿es un delincuente que robó información de forma ilegal, o un denunciante de irregularidades que reveló al público lo que ocurría tras las puertas cerradas?

«BBC Sport» viajó por Europa en busca del hombre que está detrás de esta historia, y se reunió con uno de sus antiguos profesores, con una política portuguesa que defendió su derecho a la protección como denunciante de irregularidades, con periodistas que trabajaron con las filtraciones y con un antiguo asesor financiero del Manchester City, además de seguir de cerca una de las sesiones de su juicio.

Un talento precoz ante el ordenador

A primera vista, resulta difícil imaginar que el niño que creció en condiciones modestas en Portugal pudiera convertirse años después en una de las personas más polémicas del fútbol europeo. Pero Mário Falcão, antiguo profesor de Geografía de Rui Pinto, todavía lo recuerda tal como era en sus años de estudiante.

Falcão dice que Pinto era «un alumno totalmente normal», amable y bastante sociable, aunque no exageradamente abierto. Su relación con sus profesores era buena, a pesar de sus frecuentes ausencias de las clases, mientras que su padre seguía de cerca sus asuntos académicos, algo que al final le ayudó a superar sus estudios con facilidad.

Pero había un aspecto que llamaba claramente la atención: su talento para manejar los ordenadores. Y Falcão dice: «Desde luego, era muy hábil con el ordenador. Todos los trabajos que realizaba para las asignaturas eran excelentes cuando se concentraba en ellos».













Pinto, según su antiguo profesor, llevaba una vida idéntica a la de sus compañeros: iba al gimnasio, frecuentaba los restaurantes McDonald's y vivía los detalles de un adolescente normal.

Creció en la zona de «Vila Nova de Gaia», situada en la orilla opuesta del río Duero a la ciudad de Oporto, la segunda ciudad más grande de Portugal. Y allí, en una calle flanqueada por casas con fachadas revestidas de azulejos y tejados de tejas, pasó parte de su infancia.

En cuanto a su escuela, la «Escola Secundária Almeida Garrett», gozaba de buena reputación entre los habitantes locales, hasta el punto de que algunos la llamaban «la Universidad».

Su padre, Francisco, trabajaba en una fábrica de calzado antes de dedicarse al comercio de antigüedades, mientras que Pinto perdió a su madre cuando tenía once años. Y Falcão jamás imaginó que su antiguo alumno se convertiría años después en un nombre conocido en los pasillos de los tribunales y de los medios de comunicación internacionales.

Cuando en 2019 se reveló la identidad de Pinto como fundador de «Football Leaks», la conmoción fue enorme para sus profesores y conocidos. Falcão dice: «Sentimos una gran sorpresa. No imaginábamos que algo así pudiera ocurrir, ni que pudiera enfrentarse a problemas legales».

Luego intenta explicar el gran cambio que se produjo en la vida de su alumno, diciendo: «Quizá fue cuestión de la temeridad de la juventud, de su habilidad con los ordenadores, y quizá también de cierto fanatismo excesivo por el club».

Pinto era aficionado del Oporto, y tal vez esa pertenencia jugó un papel en algunos de sus actos, pero su antiguo profesor considera que la cosa quizá fue más allá del simple apoyo a un club. Y añade: «Quizá sentía también esa necesidad de justicia que a menudo sienten los jóvenes».

De Oporto al mundo: el nacimiento de Football Leaks

En 2015, Pinto dio el paso que cambiaría su vida para siempre. Fundó el sitio web Football Leaks, que dijo haber nacido con el objetivo de revelar «el lado oculto del fútbol».

Al principio, nadie conocía la identidad de la persona que estaba detrás del sitio. Utilizaba un seudónimo, «John», y empezó a ponerse en contacto con periodistas y a enviarles documentos de una manera que despertaba la curiosidad y las sospechas al mismo tiempo.

António Varela, el periodista portugués, fue el primero con quien Pinto contactó. Varela recuerda hoy aquel momento como si hubiera ocurrido ayer. Era un día normal de septiembre de 2015, cuando trabajaba en la redacción del diario deportivo portugués «Record», antes de que le llegara un correo electrónico de «Football Leaks».

Entró en el sitio, y la sorpresa fue enorme. Varela dice: «No podía creer la cantidad de información de la que nunca antes había oído ni leído. Y concluimos que aquello era de suma importancia». Pero manejar ese material no era fácil. Los periodistas eran conscientes de que la información se había obtenido de forma ilegal, lo que creaba un complejo dilema ético y legal.

Aun así, Varela consideró que publicar la información se había convertido en una cuestión de interés público. Y dice: «Nos dimos cuenta de que Football Leaks había obtenido la información de forma ilegal. Pero una vez publicada la información en el sitio, pasó a ser información pública. No puedes ignorar eso. Desde el punto de vista ético, la cuestión es compleja, pero el interés público tiene prioridad sobre el aspecto ético».

El Manchester City no fue el único objetivo

Pinto no comenzó su recorrido teniendo como objetivo al Manchester City, y el club inglés no fue la única víctima de sus filtraciones. Al principio, el material publicado se centró en asuntos locales en Portugal, entre ellos documentos relacionados con el Benfica, e incluso con el club al que el propio Pinto apoyaba, el Oporto.

Pero las cosas pronto adquirieron dimensiones globales. Aparecieron documentos y correos electrónicos relacionados con nombres de las mayores estrellas del fútbol y de sus clubes y agentes más famosos, entre ellos Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar.

Luego llegó el momento en que el alcance de las filtraciones se amplió enormemente, cuando Pinto confió en el periodista Rafael Buschmann de la revista alemana «Der Spiegel», y en cuanto sintió que podía confiar en él, le abrió enormes archivos de documentos y compartió con él decenas de millones de ficheros.

En la sede de «Der Spiegel» en la ciudad de Hamburgo, un equipo de periodistas empezó a examinar el material, analizarlo y relacionar la información entre sí, lo que dio como resultado varias de las investigaciones más polémicas del mundo del fútbol.

Christoph Winterbach, periodista especializado en el análisis de datos, era uno de los miembros del equipo. Winterbach dice que trabajar con esa enorme cantidad de documentos fue al principio algo parecido a un sueño para un periodista deportivo.

Y añade que ver los correos electrónicos reales en los que se llevaron a cabo las negociaciones, y examinar los documentos que revelan lo que ocurría entre bastidores, fue una experiencia excepcional.













Pero el volumen de información imponía una enorme responsabilidad. Los periodistas tenían que realizar comprobaciones cruzadas y recurrir a programas informáticos y al análisis de datos para verificar la autenticidad de los documentos y situarlos en su contexto correcto, antes de publicar cualquier información. Y la pregunta fundamental era siempre: ¿es auténtico el material? ¿Y su publicación sirve al interés público?

Y lo que aportó Pinto no fue un número limitado de ficheros. Según la investigación, entregó más de 3 terabytes de información a Der Spiegel y a otras instituciones mediáticas dentro de la alianza del Consorcio Europeo de Cooperación para el Periodismo de Investigación.

Un volumen enorme de datos que equivale aproximadamente a miles de copias de la Enciclopedia Británica. Y más importante que el volumen de información fue su impacto. Los documentos no solo revelaron detalles financieros o correspondencias internas, sino que ofrecieron a los periodistas una ventana poco frecuente a la manera en que se gestionan partes de la industria del fútbol lejos de los ojos del público.

Y aquí comenzó la verdadera controversia en torno a la figura de Pinto. ¿Era el objetivo revelar la verdad? ¿O la forma en que empleó para acceder a esa información lo convierte en un delincuente sean cuales sean los resultados de las filtraciones?

¿Héroe o ladrón?

En cada lugar al que llegó la historia de Pinto aparecieron puntos de vista profundamente contradictorios. Ana Gomes, la política y diplomática portuguesa y antigua eurodiputada, se reunió con Pinto en la cárcel y testificó a su favor en uno de sus juicios.

Y Gomes considera que este hombre merece protección como denunciante de irregularidades, y no la persecución judicial. Dijo en Lisboa que lo que reveló Pinto fue de suma importancia, y lo describió como el denunciante de irregularidades más importante de Portugal.

Y considera que debería haber sido tratado como un aliado de las autoridades judiciales y de las investigaciones penales, sobre todo porque ayudó a otras autoridades europeas a acceder a información que permitió perseguir la corrupción y los delitos.

Y cuando se le preguntó por su postura respecto al Manchester City, tras la intrusión en los correos electrónicos del club, su respuesta fue directa: «No me importa en absoluto. Si no tienen nada que ocultar, ¿cuál es su problema?».

Pero esta visión no es objeto de consenso. El periodista jubilado José Carlos Freitas dice que la mayoría de la gente ve a Pinto como un ladrón, mientras que otros ven en él una figura parecida a «Robin Hood», porque reveló lo que describió como el lado oscuro de los negocios en el fútbol.

En cuanto a Varela, que fue uno de los primeros periodistas que trataron con Pinto, lo sitúa en una zona intermedia. Dice que Pinto obtuvo la información de forma ilegal, pero que al mismo tiempo ofreció una imagen sombría del fútbol europeo, algo que considera un servicio a la sociedad, a pesar de que el medio empleado para acceder a la información fue ilegal.

Prisión, protección y un fantasma permanente

Al margen de la postura respecto a Pinto, los años que siguieron a la revelación de su identidad no fueron nada fáciles. En 2019 fue detenido en Hungría y entregado a Portugal, y desde ese momento pasó por distintas etapas, que incluyeron el aislamiento y el arresto domiciliario, antes de entrar más tarde en un programa de protección de testigos.

Y en su primer juicio en Portugal, en 2023 se dictó contra él una condena de cuatro años de prisión con suspensión de la ejecución, tras ser declarado culpable de cargos que incluían tentativa de extorsión, acceso ilegal a datos y violación de la confidencialidad de las correspondencias.

Y unos meses después, se enfrentó a un juicio aparte en Francia, que concluyó con una condena a seis meses de prisión con suspensión de la ejecución. Pero la historia no terminó ahí. En enero del año pasado, comenzó el más reciente de los juicios de Pinto en Lisboa, y los detalles de la sesión bastaban para revelar la magnitud del cambio que se había producido en su vida.

Llegó al tribunal acompañado de miembros del equipo de protección de testigos, mientras que dos de ellos permanecieron dentro de la sala del tribunal durante toda la sesión, en medio de estrictas medidas de seguridad. Vestía una camisa azul de manga larga, unos pantalones vaqueros y unos zapatos marrones, con su famoso peinado y algo de vello facial.

Se sentó tranquilo, con una expresión rígida la mayor parte del tiempo, y no habló salvo cuando se le pidió confirmar algunos datos personales. Y cuando se le preguntó por su domicilio, aclaró que no podía revelarlo por motivos de seguridad.













Y aquellas medidas fueron menos estrictas que las de su primer juicio, que lo vio llevar un chaleco antibalas, mientras que unos francotiradores se apostaban en la azotea del edificio.

Y en el tribunal, había quien consideraba que el caso era sencillo y no necesitaba toda esa controversia. Rui Patrício, abogado del club Benfica, describió a Pinto como «ni más ni menos que un ladrón», subrayando que la obtención de la información se produjo por medios ilegales.

Y dijo fuera del tribunal que su argumento era sencillo: Pinto es un «pirata informático», y lo que hizo es un delito que no puede justificarse por los resultados que de él se derivaron. Pero el abogado defensor Francisco Teixeira da Mota no intentó presentar a su cliente como una figura ejemplar.

Al contrario, reconoció ante el tribunal que Pinto «no es un héroe ni un santo», pero al mismo tiempo insistió en que lo que reveló aportó beneficios a la sociedad. Y así la pregunta quedó en el aire: ¿puede el medio ser ilegal, mientras que la información revelada tiene un valor real para el interés público?

Manchester City: el caso que devolvió a Pinto a primer plano

Casi una década después del lanzamiento de Football Leaks, las huellas de las filtraciones siguen presentes. Y entre sus resultados más destacados está el caso presentado por la Premier League contra el Manchester City, que se considera uno de los mayores y más importantes casos financieros de la historia de la competición.

Y a través de una conversación con el equipo legal de Pinto tras una de las sesiones del juicio, quedó claro que sigue el caso de cerca, a pesar de encontrarse bajo un programa de protección de testigos.

Y cuando se preguntó a su abogado por la importancia del resultado del caso del Manchester City para su cliente, dijo que el asunto es importante para él, porque Pinto vive una vida extremadamente difícil y se ve obligado a esconderse, después de haber desempeñado un papel en la revelación de información importante, especialmente en lo que respecta al club inglés. Y añadió que Pinto quiere sentir que lo que hizo tuvo un impacto real, y que la información que reveló produjo un cambio.

En cambio, Stefan Borson, antiguo asesor financiero del Manchester City, se mostró más reservado en su valoración del papel de Pinto. Dijo que a este hombre no se le debería presentar como un «héroe defensor de la libertad», subrayando que lo que hizo fue un acto delictivo y que fue juzgado por ello.













Y Borson considera que los piratas informáticos de este tipo a veces pueden presentarse como defensores de la libertad de expresión como parte de una estrategia defensiva, pero una vez que los documentos salen a la luz, la responsabilidad de manejarlos pasa a ser competencia de las autoridades.

Al final, las opiniones sobre Rui Pinto pueden diferir radicalmente. Hay quien lo ve como un pirata informático que cometió delitos para acceder a información a la que no tenía derecho, y hay quien lo considera un denunciante de irregularidades que reveló al público un lado oculto de la industria del fútbol.

Y hay quien se sitúa en el medio, reconociendo que el medio fue ilegal, pero que considera que los resultados abrieron la puerta a investigaciones, casos y preguntas que no habrían aparecido de la misma manera de no ser por esas filtraciones.

Pero más allá de esta controversia ética y legal, hay una realidad difícil de ignorar: Rui Pinto, el hombre portugués que creció en condiciones modestas y que disfrutó desde pequeño de un notable talento para manejar los ordenadores, logró dejar una huella enorme en el fútbol mundial.

Se sentó detrás de su ordenador, accedió a información confidencial y luego la envió a periodistas de todo el mundo. Y desde allí, la historia salió de la pantalla del ordenador a las páginas de los periódicos, y de ahí a las oficinas de los clubes y las federaciones, y luego a las salas de los tribunales.

En cuanto al Manchester City, cuyos aficionados corrientes quizá no conozcan el nombre de Rui Pinto, se encontró durante años enfrentándose a las consecuencias de una información que salió del mundo de «Football Leaks».

Y mientras los tribunales siguen dictando sus sentencias, y el fútbol continúa enfrentándose a sus preguntas relacionadas con el dinero, la influencia y la transparencia, el nombre de Pinto permanece presente en una de las historias más polémicas de la historia del juego moderno. «Un hombre, un ordenador y millones de documentos. Ese fue el comienzo. En cuanto al final, sigue abierto».