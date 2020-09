Millonarios y Santa Fe no tendrían estadio para el regreso de la Liga Betplay

La directora del IDRD aseguró que no hay una petición formal por parte de Dimayor para usar el estadio.

Tras la aprobación por parte del Gobierno Nacional de una fecha para el anhelado regreso de la Liga Betplay, todos los equipos completan una semana de entrenamientos colectivos y preparan lo que será el regreso de la competencia, lo que incluye la solicitud a las entidades oficiales de cada ciudad para hacer uso de los escenarios deportivos, en este caso lo estadios.

En medio de varios anuncios de regreso a vida social y productiva en el país, hace una semana se dio luz verde al regreso de varios deportes de práctica individual y se planea el regreso de deportes en equipo, sin embargo el escenario para los equipos de la capital parece no estar tan claro.

Blanca Inés Durán, directora del Instituto De Recreación y Deporte de la ciudad de Bogotá puso en duda el lugar en el que van a jugar sus partidos y Santa Fe: "El deporte colectivo no está autorizado en la ciudad de Bogotá, pero estamos esperando que la Dimayor solicite oficialmente en qué fechas necesita El Campín. Hemos tenido reuniones con equipos y revisado los protocolos de bioseguridad pero hasta que no se autorice el deporte colectivo en Bogotá y ellos pasen su cronograma de partidos, no está activado El Campín".

Con lo anterior todo es incertidumbre para los máximos representantes del fútbol capitalino, que no han adelantado la solicitud para poder jugar en El Campín, a poco más de una semana de que se produzca el regreso del FPC.