Millonarios vs. Atlético Nacional en vivo por la Liga BetPlay: partido online, resultado, formaciones y suplentes

Uno de los Clásicos más grandes del fútbol colombiano acapara toda la atención en la fecha 17.

La rivalidad entre y vuelve a sentirse este sábado, cuando ambos equipos choquen en el Nemesio Camacho El Campín por la Liga BetPlay.

Duelo de dos gigantes e históricos del rentado que no atraviesan sus mejores momentos deportivos, pese a tener dos técnicos comprobados, que no han podido revalidar los triunfos de antes. Un partido que ambos necesitan ganar y en el que el empate no trae mayor beneficio a ninguno.

MINUTO A MINUTO

FORMACIONES

Millonarios: Vargas; Vega, De los Santos, Vargas, Perlaza; Silva, Duque, Godoy; Rodríguez, Arango, Del Valle.

Atlético Nacional: Quintana; Mosquera, Córdoba, Braghieri; Palacios, Perlaza, Rovira; Andrade; Candelo, Duque, Hernández.