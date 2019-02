Milla: "Lo de Kepa es un malentendido fruto del exceso de nervios"

El ex entrenador de la sub21 quita hierro al incidente entre el portero y Sarri en la final de la Copa Carabao pero admite que "pudo hacerlo mejor".

EXCLUSIVA

No es habitual que un jugador se niegue a ser sustituido, tal y como Kepa Arrizabalaga hizo rechazando el cambio que planteaba el entrenador del Chelsea, Maurizio Sarri, en la final de la Copa de la Liga inglesa. El técnico italiano ha intentado rebajar la tensión después de amagar con abandonar el estadio cuando el portero rechazó ser sustituido antes de la tanda de penaltis para evitar una posible lesión e incluso Luis Milla, antiguo seleccionador español sub21, quitó hierro al asunto en declaraciones en exclusiva para Goal.

"Creo que hay un malentendido por las formas y el nerviosismo del momento" comenta el ex de Barcelona y Real Madrid para señalar que "quizá los médicos habían trasladado un parte concreto al entrenador en cuanto que no estaba al cien por cien para una tanda de penaltis pero luego juega y se encuentra bien". De hecho no hay que olvidar que se trataba de un momento particular, los momentos previos a la tanda de penaltis que iba a decidir el título.

"En ese nerviosismo del momento puede que lo mejor hubiera sido acercarse a la banda y decírselo al entrenador pero se montó un escándalo con el griterío, que Sarri hasta se quiso ir... son momentos que pasan en un malentendido". Milla lo resume de forma sencilla: "tenía una molestia, se dudó, se intentó sustituir y en ese momento de nervios pasa esto pero creo que no es más que un malentendido. Debería haberse tratado con más calma pero es difícil encontrarla antes de tirar los penaltis que deciden un título".