Militao, presentado con el Real Madrid: "Llevo esta camiseta en el corazón"

El central brasileño pisó el Santiago Bernabéu por primera vez. Florentino Pérez destacó que le querían otros grandes clubes europeos

El presentó este miércoles a Eder Militao como nuevo jugador blanco. El central brasileño fichó por el gigante español hace cuatro meses, pero no pudo ser hasta este 10 de julio que pudo pisar el Santiago Bernabéu por primera vez. El reciente campeón de la con la selección de estuvo acompañado por el presidente Florentino Pérez, que hizo de maestro de ceremonias.

"Ganar forma parte del ADN de nuestro club. Es nuestro objetivo. Somos lo que somos porque los grandes jugadores que han pasado por aquí. Aquí se cree en lo imposible. Así hemos sido campeones", comenzó su discurso el presidente del Real Madrid. "Es un día muy importante para nosotros, porque viene uno de esos grandes jugadores. Todos unidos vamos a conseguir grandes triunfos. Recibimos a uno de los grandes defensas del fútbol mundial. En Porto has demostrado tu capacidad para estar a la altura de nuestra exigencia. Te has adaptado rápidamente al fútbol europeo, siendo cinco meses seguidos mejor defensa de la liga portuguesa. Este es el mayor reto de tu carrera. Has elegido este club por delante de todos los grandes clubes que te querían. Vas a demostrar todo lo que te has propuesto", decía Florentino Pérez.

Tras él, tomó la palabra el propio Militao, rodeado de su numerosa familia, y visiblemente emocionado. "Estoy muy contento de jugar en el mejor club del mundo. Con la ayuda de mi padre, de mi familia, de mis agentes que me han hecho llegar aquí. Desde niño quería llegar a este club. Agradezco al presidente su confianza, y a todos los madridistas, que pueden tener la seguridad de que voy a jugar mucho con esta camiseta, que la llevo en el corazón. Voy a seguir así, lo voy a dejar todo en el campo. Espero hacer historia aquí, como quieren todos. ¡Hala Madrid!".

El central brasileño bajó posteriormente al césped del Bernabéu a dar sus primeros toques con la camiseta blanca. Una camiseta, por cierto, sin dorsal. Como las de los otros cuatro fichajes del Real Madrid este verano. No será hasta que no quede configurada la plantilla definitivamente que se repartan todos los dorsales.