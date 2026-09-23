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Milan: Zidane nombra a Rabiot entre los capitanes de Francia; las otras decisiones del seleccionador

AC Milán

Novedad interesante desde Francia: según RMC Sport, el nuevo seleccionador Zidane nombra a Rabiot entre los cuatro capitanes

Francia arranca con Zinedine Zidane como nuevo seleccionador y con los cuatro compromisos de la Nations League: Turquía el 25 de septiembre, Bélgica el 28 de septiembre, Italia el 2 de octubre y Bélgica el próximo 5 de octubre. Una novedad muy interesante llega directamente desde la prestigiosa RMC Sport: el nuevo seleccionador de los galos habría elegido a los cuatro capitanes del equipo. En la lista figura el jugador del AC Milan Adrien Rabiot junto a Kylian Mbappè, Ousmane Dembelè y Jules Koundè. La elección se ha producido tanto por el liderazgo consolidado dentro del vestuario como también en función del número de internacionalidades.



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