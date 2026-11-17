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Jorge Mendes ha aterrizado en Barcelona y se ha reunido con Alejandro Balde para definir su futuro. El lateral protagoniza numerosos rumores de fichajes, también en Italia.

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No es una sorpresa, pero cuando Jorge Mendes aterriza en Barcelona, toda la actividad en la ciudad y alrededor del centro de entrenamiento del club catalán, si no se detiene, se ralentiza. Y hoy, según ha confirmado Mundo Deportivo, el superagente portugués ha llegado a la ciudad para reunirse con sus representados.

Y no, por una vez Lamine Yamal no ha sido el centro de la conversación: tras un almuerzo rápido con su equipo en un restaurante del centro, Mendes se ha dirigido directamente a casa de Alejandro Balde para empezar a perfilar los próximos pasos de su futuro.

POCO PROTAGONISMO CON FLICK - Desde principios de año, el lateral español solo ha jugado 5 partidos a las órdenes de Hansi Flick, que lo ha relegado a un papel de suplente fijo. Apenas 124 minutos, con una sola aparición en la que superó un tiempo de juego (en el Clásico, cuando tuvo que entrar en sustitución de Xavi Espart), y 10 partidos completos en el banquillo.

¿QUÉ HACER EN ENERO? - El club catalán no ha descartado su salida y, de hecho, está sondeando el mercado en busca de un jugador polivalente de banda que pueda sustituirlo (el nombre de Cambiaso, de la Juventus, sigue en segundo plano). La posibilidad de una cesión podría ser la clave, ya que el jugador nacido en 2003 no querría dejar Barcelona, pero sí tener más minutos para relanzarse.

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QUIÉNES LO QUIEREN - La reunión con Mendes servirá para establecer un orden de preferencia entre los posibles destinos. Se ha hablado mucho de Milan, Mónaco, Liverpool, Manchester United, Benfica y Aston Villa como principales interesados, pero, según informan Mundo Deportivo y otros medios españoles, los dos clubes más importantes que siguen atentos son el Paris Saint-Germain y la Juventus