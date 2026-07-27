Los italianos del Milan y los ingleses del Chelsea han mostrado interés en fichar a Gerard Martín, defensa del Barcelona, durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Algunos informes de prensa señalaron que el Milan está dispuesto a ofrecer 35 millones de euros para hacerse con el central de 24 años.

Según el diario español "Marca", el Barcelona espera cualquier oferta oficial, aunque el director técnico del conjunto azulgrana, Hansi Flick, insiste en que el defensa español permanezca en el club catalán.

Gerard Martín terminó la temporada 2025-2026 como titular en el eje de la defensa junto a Pau Cubarsí, y su campaña experimentó una mejora constante, hasta alcanzar su punto álgido con su incorporación al once titular, convirtiéndose en uno de los jugadores que alegraron y sorprendieron a Flick con su rendimiento, ya que disputó 51 partidos, de los cuales fue titular en 38.

El defensa catalán, ligado al Barcelona por contrato hasta 2028, ha mostrado una notable evolución, lo que explica los informes que vincularon a Gerard Martín con varios de los grandes clubes europeos.

El Barcelona no descarta nada en el mercado de fichajes, pero hasta ahora el técnico alemán desea que Martín continúe en su equipo, aunque todo dependerá de la evolución del mercado y de las opciones disponibles para reemplazarlo.

Por el momento, Martín forma parte del equipo que viajó a Inglaterra, y su deseo e intención es permanecer en el Barcelona, poniendo todo de su parte para mantener su lugar en el once titular del club catalán.