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La decisión ya está tomada y solo queda elegir el mejor destino posible: Francesco Camarda saldrá cedido del Milan en el mercado de invierno.

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Hasta ahora, el jugador nacido en 2008 ha tenido muchas dificultades para encontrar minutos en el Milan, con Goncalo Ramos cerrándole el paso y todavía en busca de su mejor ritmo de competición. Hay muchas ofertas de clubes de la Serie A, la Serie B y el extranjero. El canterano del Milan necesita jugar con regularidad para volver al club más fuerte y con más confianza.

Al mismo tiempo, el club de la via Aldo Rossi tendrá que acometer una operación importante en ataque: Endrick, del Real Madrid, es el principal objetivo en el mercado. Sin duda, es la opción más concreta, incluso por delante de otro jugador que interesa mucho, Nicolò Tresoldi. En su caso, pesa la alta valoración que hace el Brujas para dar luz verde a su salida ya en el mercado de enero: entre 65 y 70 millones de euros.

El Brujas ya ha demostrado de sobra en el pasado que es un rival duro en las negociaciones y que siempre vende en sus propios términos. El Milan lo sabe bien por las operaciones de De Ketelaere y Jashari. Es muy improbable que conceda un precio de favor por su joven delantero.

Cardinale y su equipo también deben valorar planes alternativos a Endrick y Tresoldi, porque la llegada de un nuevo delantero ya no es solo un deseo de mejorar, sino una necesidad concreta.

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En los últimos días, Jorge Mendes ha propuesto a un viejo objetivo, Folarin Balogun: el exjugador del Arsenal está decidido a dejar Francia y el Mónaco ya en enero porque no se siente una pieza central en el proyecto del club monegasco. El Milan estudia la posibilidad de abrir negociaciones para incorporar al delantero estadounidense, que lleva años jugando junto a Pulisic con Estados Unidos. Mendy, del Cagliari, es un jugador al que se sigue más de cara al futuro que al presente.

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Se presta especial atención tanto al mercado neerlandés como al belga, y precisamente de esa zona geográfica debería llegar el nuevo delantero del Milan.