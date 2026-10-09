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imago-sport-1083385720.jpgGiuseppe Maffia
Traducido por

Milan, Tomori sigue en la rampa de salida: el club quiere una venta en enero

AC Milán

Milan: Tomori todavía no ha debutado esta temporada; el club quiere una salida en enero

Una decisión, la de su reincorporación a la plantilla, motivada más por necesidades de plantilla que por una voluntad concreta. Fikayo Tomori está viviendo su peor temporada desde que viste la camiseta del Milan: de hombre clave en el año del Scudetto a jugador al margen de la plantilla. Hasta ahora, el defensa inglés no ha disputado ni un solo minuto, y Amorim le ha preferido a Terracciano en el once lleno de cambios visto en la Europa League contra el Benfica.


En este mes de octubre, el Milan disputará hasta 7 partidos en unos veinte días y queda por ver si Tomori entrará en las rotaciones obligadas de Amorim. Al margen de este punto, la postura del club no cambia: Cardinale y su equipo querrían traspasar a Tomori en enero, seis meses antes del vencimiento natural de su contrato. Una posibilidad difícil si se tiene en cuenta que el jugador, desde febrero, sería libre de llegar a un acuerdo con un club de su elección a coste cero.

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