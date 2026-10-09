Milan, todos locos por Athekame. El director deportivo del Marsella: "Hablamos con él Genesio y yo. Pero firmó por el Lyon"

El lateral izquierdo del AC Milan Zachary Athekame está viviendo un inicio de temporada realmente importante con la camiseta del Olympique de Lyon. El futbolista suizo, fichado el año pasado por el Milan desde el Young Boys por unos 10 millones de euros, para esta temporada fue cedido a préstamo seco a Francia, donde tendrá la oportunidad de jugar con más continuidad y crecer en un contexto igualmente competitivo. El inicio ha sido muy alentador, hasta el punto de que Athekame se ha ganado la convocatoria y sus primeros minutos con la camiseta de la selección absoluta de Suiza.





El diario francés L'Equipe ha entrevistado al director deportivo del Marsella, Gregory Lorenzi, que reveló que el OM estuvo cerca de Athekame, que después eligió el Lyon. Las palabras del director deportivo Gregory Lorenzi sobre Zachary Athekame, objetivo frustrado del Olympique de Marsella que acabó en manos de sus rivales del Olympique de Lyon: "Athekame firmó con el Lyon. Genesio habló con nosotros, yo hablé con él... Hicimos videollamadas con otros jugadores, pero no era posible seguir adelante".