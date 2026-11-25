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Bajo una lluvia intensa, el Milan se ha reunido esta mañana en Milanello para el último entrenamiento antes de viajar a Atenas a primera hora de la tarde. Mañana por la noche se enfrentará al Olympiacos, que jugará en casa, en el estadio Stadio Geōrgios Karaiskakīs .

Fikayo Tomori, que se perdió el partido contra el Bolonia por una lesión en el flexor del muslo derecho, ha vuelto a entrenarse plenamente con el grupo. El defensa inglés entrará en la convocatoria para el viaje de Europa League y estará listo para ayudar al equipo en la segunda parte.

Tras Luka Modric y Strahinja Pavlovic, el Milan suma una tercera baja de cara al partido de mañana contra el Olympiacos. Francesco Camarda no ha participado en la sesión previa al encuentro: el canterano del Milan ha sufrido un problema en el tobillo y no se espera que entre en la convocatoria para el viaje a Atenas contra el Olympiacos.

Esta es, por tanto, la lista actualizada de bajas del Milan: Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, P. Terracciano, Modric, Pavlovic y Camarda. Ruben Amorim no tendrá así un delantero centro puro como alternativa a Goncalo Ramos, aunque Alphadjo Cisse

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El Milan no puede fallar contra el Olympiacos si no quiere comprometer su trayectoria en la Europa League tras un arranque desastroso, con tres derrotas en sus cuatro primeros partidos. Cardinale y el técnico portugués han expresado claramente su ambición de seguir adelante en la competición europea, así que es imprescindible preparar el partido lo mejor posible.

Próximos partidos OLY Europa League 12:45 MIL

Saltará al campo el mejor once posible, pese a las numerosas ausencias de jugadores importantes. Maignan vuelve a la portería tras cumplir un partido de sanción por la tarjeta roja que vio en Bournemouth. La defensa de cuatro estará formada por Gila en la derecha, el siempre presente De Winter junto a Diawara y Bartesaghi, favorito por delante de Estupinan para ocupar el lateral izquierdo. En el centro del campo, Jashari llevará la batuta, con Musah y Rabiot completando la medular. Las mayores dudas están en el tridente ofensivo y en quién acompañará a Ramos: Cisse debería jugar en lugar de Pulisic, con Moreira en el lado opuesto.