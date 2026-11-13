Milan, seis meses después de la marcha de Furlani: qué hace ahora el ex consejero delegado del club

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La ruptura llegó el 25 de mayo de 2026, cuando RedBird emitió un comunicado oficial en el que anunciaba el final inmediato de la etapa de Furlani como consejero delegado. Ese mismo día también salieron el director deportivo Igli Tare, el director técnico Geoffrey Moncada y el entrenador Massimiliano Allegri.

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Una decisión de gran alcance, que había afectado a toda la estructura responsable del área deportiva y directiva. Durante meses, la separación había sido evidente en la práctica; el último trámite formal llegó el pasado 22 de septiembre, con un nuevo documento del registro mercantil del Milan que certificó el fin definitivo de la relación.

La trayectoria de Furlani en el Milan había comenzado en 2018, cuando entró en el consejo de administración durante la gestión de Elliott. Su perfil era el de un directivo con una formación principalmente financiera de alto nivel, implicado en el proceso de saneamiento y estabilización del club tras años marcados por las pérdidas económicas y los continuos cambios en la propiedad. Cuando RedBird completó la adquisición del Milan en agosto de 2022, Furlani continuó en el club: representaba uno de los elementos de continuidad entre los dos propietarios. Su conocimiento de la estructura interna del club se consideró valioso durante la transición, hasta su nombramiento como consejero delegado el 11 de noviembre de 2022, cuando sustituyó a Ivan Gazidis. Su gestión estuvo marcada por dos aspectos paralelos. Por un lado, la consolidación económica: el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025 registró el tercer beneficio consecutivo, de 3 millones de euros, con unos ingresos récord de 494,5 millones. Por otro, las dificultades deportivas, con resultados que no siempre estuvieron a la altura de las ambiciones de un club llamado a competir en la parte alta de la Serie A.

Furlani también pagó la falta de una relación directa con uno de los activos más importantes de un club como el Milan: sus aficionados. Esa falta de relación se transformó, debido a los malos resultados sobre el terreno de juego y a algunas decisiones de gestión cuestionables, en una auténtica animadversión. El directivo milanés, según contaba el Corriere della Sera la pasada primavera, ya estaba considerando detenidamente su salida del club al que, según siempre ha contado, ama y anima desde niño.

En estos meses, el exconsejero delegado no ha concedido entrevistas a la prensa ni ha publicado ningún mensaje sobre su salida del Milan después de ocho años. Probablemente, la herida de una despedida tormentosa y cuestionada sigue abierta. Tras tantos años en el Milan, Furlani ha pasado su primer verano enteramente con su familia y no como protagonista del mercado de fichajes.

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Por lo que se desprende, es difícil que Furlani vuelva al mundo del fútbol en un club distinto del Milan. Tras dejar Elliott por el Milan hace varios años, es probable que en el futuro vuelva a aportar su know-how al mundo de las finanzas.