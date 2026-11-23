Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Tras una larga y laboriosa negociación, Santi Gimenez se marchó cedido por una temporada del Milan al Oporto el pasado 31 de agosto. El acuerdo incluye una opción de compra que puede convertirse en obligatoria si se cumplen determinadas condiciones (relacionadas con la clasificación para la Champions League, un determinado número de goles y el número de partidos disputados), por unos 18 millones de euros más otros 2 millones en bonus.

En los planes iniciales del club de Oporto, el Bebote debía suplir la ausencia inicial del delantero español Samu, pero el regreso anticipado del exjugador del Alavés también ha contribuido a relegarlo en las preferencias de Farioli. El técnico italiano está utilizando con regularidad como referente ofensivo a Andrè Silva, conocido de la Serie A (militó en el Milan de Fassone y Mirabelli, n. de la r.), y lo alterna con Samu, que trabaja para recuperar el 100 % de su forma física tras la grave lesión sufrida la temporada pasada.

En la práctica, Gimenez es la tercera opción para el ataque del Oporto: en este inicio de temporada apenas ha disputado cuatro partidos en la liga portuguesa, con un gol de penalti el pasado 12 de septiembre ante el Casa Pia; uno en la Copa de la Liga, en el que marcó el gol decisivo, también de penalti, frente al Academico Viseu el pasado 28 de octubre; uno en la Copa de Portugal y tres en la Champions League, con una asistencia en la victoria por 3-0 ante el Nápoles. Si este inicio es indicativo de lo que está por venir, la etapa de Santi en Portugal corre el riesgo de convertirse en un fracaso.

Gimenez había aceptado la propuesta del Oporto con mucho entusiasmo porque lo considera un gran club en el que relanzar su carrera tras las dificultades que encontró en el Milan (la pasada temporada dejó la triste estadística de cero goles en la Serie A). Algunos desencuentros por los viajes al otro lado del océano para acudir a las convocatorias de México y un estado físico todavía lejos del 100 % han condicionado negativamente esta primera parte de su etapa y también ponen en duda su continuidad.

Anuncios Anuncios

En breve, el equipo responsable de los fichajes se sentará con Rafaela Pimenta, agente del mexicano, para valorar juntos qué camino tomar para relanzar la carrera de un delantero de calidad que atraviesa dificultades evidentes. No se descarta interrumpir la cesión para regresar a Milanello, pero sin deshacer las maletas: Gimenez no entra en los planes de Amorim y, si se diera el caso, habría que encontrar un nuevo destino que ofreciera al exjugador del Feyenoord más garantías de jugar.