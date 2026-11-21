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La reunión celebrada ayer en Casa Milan sirvió para definir la estrategia que adoptarán los responsables de fichajes del Milan en el mercado de invierno. Cardinale, Amorim y sus colaboradores analizaron durante cuatro horas varias cuestiones consideradas prioritarias.

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El máximo responsable de Red Bird confirmó ante nuestros micrófonos su intención de seguir invirtiendo en el mercado de enero. Un mercado ambicioso, pero a la vez inteligente y meditado: el objetivo es incorporar al equipo de Amorim a jugadores ambiciosos y dispuestos a sumarse al proyecto. Sin caer en la trampa de los gastos desmesurados, que privarían al club de recursos económicos necesarios también para el futuro.

El primer paso, el más inmediato, es la renovación de Adrien Rabiot hasta 2030 por unos 5 millones de euros por temporada más cuantiosas primas: las partes están muy cerca de alcanzar un acuerdo definitivo.

En el mercado de salidas, los dirigentes del Milan tienen por delante un trabajo minucioso y exhaustivo: en la lista de jugadores a los que intentarán encontrar destino figuran Filippo Terracciano, Loftus-Cheek, Estupinan y Tomori, en caso de recibir ofertas interesantes. La salida de Jashari está en duda, pero es más probable que se marche el próximo verano.

Camarda y Comotto serán cedidos a equipos de la Serie A con opción de compra y de recompra: el primero irá al Cagliari y el centrocampista, al Genoa.

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Amorim reiteró su preferencia por Inacio, del Sporting de Lisboa, como refuerzo para la defensa. Se intentará su fichaje, teniendo en cuenta que el club portugués se ha mostrado dispuesto a venderlo, pero pide mucho dinero. En ataque, Tresoldi tiene más opciones que Endrick: el delantero del Brujas resulta muy atractivo, aunque se están valorando su coste y sus características. Cardinale hará todo lo posible por fichar a la joven promesa del Real Madrid.

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También podría llegar al Milan un lateral, con Mazraoui como firme candidato, mientras que el técnico portugués ha pedido un extremo ofensivo ante las dificultades para apoyar a Ramos y las largas ausencias de los terrenos de juego de Saelemakers y Chukwueze.