Milán, RedBird no está preocupado: lo que se filtra sobre el director deportivo y el entrenador

La afición protesta en varias ciudades italianas, pero el Milan permanece tranquilo pese al atasco en la elección de la nueva estructura directiva y del área técnica para la temporada 2026/2027. Cardinale y RedBird han contratado cazatalentos para encontrar los perfiles adecuados.





Todo indica que esta será la semana decisiva: Glasner es el favorito para el banquillo, mientras que Rangnick aspiraría al cargo de director deportivo con amplia autonomía, incluso en la elección del director deportivo y de los responsables del fútbol base.