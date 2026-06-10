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Cardinale Grafica Milan

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Milán, RedBird no está preocupado: lo que se filtra sobre el director deportivo y el entrenador

AC Milán

Milán: Cardinale quiere tomarse todo el tiempo posible para elegir al nuevo director deportivo y al nuevo entrenador

La afición protesta en varias ciudades italianas, pero el Milan permanece tranquilo pese al atasco en la elección de la nueva estructura directiva y del área técnica para la temporada 2026/2027. Cardinale y RedBird han contratado cazatalentos para encontrar los perfiles adecuados.


Todo indica que esta será la semana decisiva: Glasner es el favorito para el banquillo, mientras que Rangnick aspiraría al cargo de director deportivo con amplia autonomía, incluso en la elección del director deportivo y de los responsables del fútbol base.

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