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Goncalo Ramos MilanGetty
Traducido por

Milan: Ramos vuelve a ser titular en Udine, donde fue decisivo con el PSG en la Supercopa

AC Milán

Entre tantas malas noticias, hay una que permite al Milan y a Ruben Amorim respirar aliviados: Gonçalo Ramos se ha recuperado de las molestias en el sóleo izquierdo que le obligaron a perderse el partido contra el Bournemouth. Las pruebas descartaron lesiones y el portugués se entrenó con normalidad el viernes y el sábado, por lo que vuelve a estar disponible para ser titular en Udine.


El Bluenergy Stadium también le trae buenos recuerdos a Ramos: en agosto de 2025 marcó en el minuto 94 el gol contra el Tottenham que permitió al PSG llegar a los penaltis y conquistar después la primera Supercopa de Europa de su historia.

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