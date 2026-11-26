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La remontada del Milan ante el Olympiacos en el Geōrgios Karaiskakīs tiene algo de poético. Durante más de una hora, los locales parecen jugar con doce, impulsados por una afición ensordecedora, pero, en medio de la tormenta griega, el comandante Amorim tuvo la sensatez necesaria para llevar el barco a buen puerto con sus cambios: «Esta victoria cambia, sin duda, nuestro futuro. Lo hicimos bien en la segunda parte, pero volvimos a cometer muchos errores y tenemos que mejorar. También hemos recuperado a muchos jugadores, ha sido una noche positiva», declaró el técnico portugués en rueda de prensa.

«Nos queda mucho por hacer para ser un equipo muy fuerte, pero tenemos espíritu. Es el inicio de algo». Amorim siente que la primera remontada completada de la temporada (contra la Lazio en liga, el Milan se quedó en el 2-2, n. de la r.) puede ser la chispa que dé comienzo a una trayectoria más consciente y sólida.

En la Europa League, esta victoria tiene mucho valor de cara al pase a dieciseisavos de final: podrían bastar 6 o 7 puntos en los tres últimos partidos, contra Ararat-Armenia, Sunderland y Levski Sofia, para conseguir el billete. Al técnico portugués y a Cardinale les importa de verdad esta competición y están convencidos de que, con el mercado de enero, pueden aspirar a llegar hasta el final en ambas competiciones.

Más allá de la confirmación de Cisse como extraordinario goleador, con 10 tantos esta temporada, y de Pulisic, de vuelta a su mejor versión, el Milan ha redescubierto la fiabilidad de Tomori y Musah y ha celebrado la irrupción de Hutchinson, que puede convertirse en el arma extra de Amorim.

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Pero, cuando Amorim habla del inicio de algo, se refiere a un Milan que puede apoyarse tanto en el talento como en la fuerza de un equipo que se está convirtiendo en un grupo unido en torno a su entrenador. Sabe sufrir, se tambalea pero no se rinde y reacciona. Incluso en noches en las que faltan referentes fundamentales como Luka Modric.

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Un Milan que quiere volver a ser el Milan. Que ha aprendido de los errores del pasado y de los tropiezos de esta temporada, y que ahora quiere seguir avanzando. También en la Europa League.