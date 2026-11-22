El Milan está dominando al Frosinone en San Siro, pero en la segunda parte saltaron las alarmas en el banquillo de Ruben Amorim, que alrededor del minuto 50 se vio obligado a sustituir a su delantero centro Goncalo Ramos. El goleador portugués, que había marcado en la primera parte, fue retirado del campo a toda prisa por el entrenador del Milan poco después del 3-1 de Jashari.
¿El motivo? Según informó Sky en directo, el cambio se debió a una pequeña molestia muscular que el jugador comunicó al banquillo, aunque el propio Ramos protestó por la sustitución cuando salió del campo.
QUÉ PASÓ: En la segunda parte, tras un choque durante el juego, Ramos comunicó al banquillo que había sentido una pequeña molestia en el gemelo. Amorim optó de inmediato por sustituirlo para evitar complicaciones y dosificar al jugador, con una ventaja que acababa de ampliarse para el Milan. El objetivo era no correr riesgos: Cisse entró en lugar del portugués para evitar posibles problemas posteriores.
RAMOS NO QUERÍA SALIR : Cuando fue sustituido por el mediapunta italiano, en el minuto 51 de la segunda parte, Ramos hizo una mueca de desaprobación hacia su banquillo, gesticuló como diciendo «espera» y después protestó porque quería intentar seguir en el campo.
LA CELEBRACIÓN EN EL BANQUILLO: Sin embargo, cuando marcó Cisse, el portugués se levantó del banquillo y celebró el gol con sus compañeros, según informó Dazn. Una señal de que, probablemente, el problema no sea tan grave.
«TODO BIEN»: El propio Goncalo Ramos despejó cualquier posible duda al responder a Dazn justo después del partido. A la pregunta sobre la pequeña molestia que había sufrido, tranquilizó a todos: «¿Todo bien del gemelo? Sí, sí, todo bien, todo bien». Rabiot desveló después a Sky lo ocurrido con el cambio: «Gonçalo es el primero que hace mucho. Hoy vi que le dolía un poco el muslo. Sé que es un jugador importantísimo para nosotros y tenemos muchos partidos: también le pedí al entrenador que lo dejara descansar un poco».