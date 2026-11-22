Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El Milan está dominando al Frosinone en San Siro, pero en la segunda parte saltaron las alarmas en el banquillo de Ruben Amorim, que alrededor del minuto 50 se vio obligado a sustituir a su delantero centro Goncalo Ramos. El goleador portugués, que había marcado en la primera parte, fue retirado del campo a toda prisa por el entrenador del Milan poco después del 3-1 de Jashari.

¿El motivo? Según informó Sky en directo, el cambio se debió a una pequeña molestia muscular que el jugador comunicó al banquillo, aunque el propio Ramos protestó por la sustitución cuando salió del campo.

QUÉ PASÓ: En la segunda parte, tras un choque durante el juego, Ramos comunicó al banquillo que había sentido una pequeña molestia en el gemelo. Amorim optó de inmediato por sustituirlo para evitar complicaciones y dosificar al jugador, con una ventaja que acababa de ampliarse para el Milan. El objetivo era no correr riesgos: Cisse entró en lugar del portugués para evitar posibles problemas posteriores.

RAMOS NO QUERÍA SALIR : Cuando fue sustituido por el mediapunta italiano, en el minuto 51 de la segunda parte, Ramos hizo una mueca de desaprobación hacia su banquillo, gesticuló como diciendo «espera» y después protestó porque quería intentar seguir en el campo.

Anuncios Anuncios

LA CELEBRACIÓN EN EL BANQUILLO: Sin embargo, cuando marcó Cisse, el portugués se levantó del banquillo y celebró el gol con sus compañeros, según informó Dazn. Una señal de que, probablemente, el problema no sea tan grave.



«TODO BIEN»: El propio Goncalo Ramos despejó cualquier posible duda al responder a Dazn justo después del partido. A la pregunta sobre la pequeña molestia que había sufrido, tranquilizó a todos: «¿Todo bien del gemelo? Sí, sí, todo bien, todo bien». Rabiot desveló después a Sky lo ocurrido con el cambio: «Gonçalo es el primero que hace mucho. Hoy vi que le dolía un poco el muslo. Sé que es un jugador importantísimo para nosotros y tenemos muchos partidos: también le pedí al entrenador que lo dejara descansar un poco».