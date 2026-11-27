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La estrella de Alpha Cisse brilla cada vez más en el Milan. Es difícil, si no imposible, contener la emoción al describir las hazañas de un joven de 20 años que, en su primera temporada en un grande, ya ha marcado 10 goles (6 en liga y 4 en la Europa League) a 27 de noviembre. Más difícil aún es explicar el talento único del italiano, porque está jugando, y mucho, con apenas el 70 % de su capacidad física. Hace un año, por estas fechas, hacía enloquecer al Ceravolo de Catanzaro; ayer silenció el Karaiskakīs, la caldera del Olympiacos.

Entre medias, una lesión y meses y meses alejado de los terrenos de juego, casi como si aquello apagara la inmensa alegría de haber fichado por el Milan. Después llegaron el trabajo duro durante el verano, la pretemporada con el Milan y Amorim. Porque el técnico portugués, junto con Aquilani, está cambiando la vida de este joven nacido en Treviso en una familia guineana.

Agachar la cabeza y seguir trabajando: ese es el lema de Cisse. Amorim trabaja con cuidado con este diamante, quizá todavía algo en bruto, pero que ya vale mucho. Un jugador que bate un récord tras otro, sobre todo en Europa. Contra el Salzburgo se convirtió en el italiano más joven de la historia en marcar un triplete en Europa con la camiseta del Milan. El gol de cabeza que anotó ayer ante el Olympiacos le convirtió en el más joven de la historia en marcar 4 goles en Europa con la camiseta milanista. En apenas dos meses.

Y pensar que, en la primera parte, Amorim hablaba cada dos minutos con su cuerpo técnico sobre la posición de Cisse: no le convencía, tenía que jugar más por dentro y no partir desde tan lejos en la banda. El golpe recibido por Ramos convenció al técnico portugués para sustituir al exjugador del PSG y desplazar a Cisse al centro del ataque.

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Lo que era una idea se está convirtiendo en realidad: Cisse no solo es el máximo goleador del Milan, sino también el delantero que necesita Amorim. Es rápido como un zorro en el área y tiene un altísimo porcentaje de acierto: técnica, precisión y sangre fría. Además de esa sonrisa que luce tras cada gol y que contagia también a sus compañeros.

Próximos partidos CGL Serie A 14:45 MIL

Cissé firmó con el Milan en febrero de 2026 un contrato de cuatro años y medio, hasta el 30 de junio de 2030. Actualmente cobra unos 800.000 euros por temporada, una cifra que ya no refleja su rendimiento sobre el campo. El Milan está acelerando para ampliar su contrato un año, hasta 2031, con un sueldo de al menos 1,5 millones de euros. Quedan por definir, sobre todo, las primas, pero las partes trabajan intensamente para cerrar el acuerdo. Para disgusto del Brighton y el Arsenal, que ya habían contactado con el agente y la agencia británica que gestionan los intereses de Cisse.