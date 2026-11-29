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En agosto de 2025, Ardon Jashari llegó al Milan tras una larga negociación con el Brujas, por momentos difícil, y cargado de expectativas y sueños: «Aunque se interesaron otros clubes, yo solo quería ir al Milan».

Acababa de ganar la Copa de Bélgica y había sido elegido mejor jugador de la liga. Sin embargo, en San Siro apenas tuvo tiempo de debutar ante el Cremonese en un desafortunado 0-1 a favor de los visitantes. Pocos días después se fracturó el peroné en un choque durante un entrenamiento. Cerró su primera temporada en el Milan con 17 partidos en todas las competiciones porque su puesto se lo había ganado un tal Luka Modric.

La llegada de Ruben Amorim, sin embargo, también coincidió con más oportunidades. El suizo pudo aprovecharlas sin tener que esperar cada vez a que Modric descansara. En Udine, el 25 de octubre, el portugués alineó a ambos desde el primer minuto y los mantuvo en el campo hasta el final.

Después volvieron las suplencias: ocho minutos en el derbi y once en Génova. En el descanso del partido contra el Frosinone, casi un mes después, Amorim le dio una parte entera. Jashari tardó tres minutos en convertirse en protagonista al marcar su primer gol en la Serie A con la camiseta del Milan. Aún es pronto para decir si estamos ante un punto de inflexión definitivo. El jueves, contra el Olympiacos, el suizo se mostró inseguro durante 60 minutos, aunque remontó el vuelo en la última media hora junto con todo el equipo.

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La diferencia se notará sobre todo en la liga. En la Europa League, Amorim lo ha elegido como titular en los cinco partidos; en la Serie A ha necesitado diez encuentros para llegar a los 351 minutos: tres como titular y siete saliendo desde el banquillo. Solo los partidos de Udine y Bolonia representan más de la mitad de sus minutos. Ante el Cagliari, dada la baja de Modric por lesión, le tocará a él: una gran oportunidad para alejar la posibilidad de un traspaso.

Porque sí, la directiva del Milan ha empezado a tener algunas dudas sobre el exjugador del Brujas. Pese a los 38 millones de euros invertidos, su rendimiento hasta ahora no ha sido excepcional. Tampoco constante. A día de hoy, Cardinale no considera intransferible a Jashari.

El PSV se puso en contacto directo con los agentes del jugador en los últimos días: el club neerlandés quiere ficharlo en enero. Pero el escollo sigue siendo la fórmula, porque la oferta sería una cesión con opción de compra, mientras que el Milan solo estudiaría propuestas de traspaso definitivo por entre 30 y 35 millones de euros. El PSV no es el único club interesado en Jashari, cuya situación habrá que seguir de cerca en las próximas semanas. Antes, sin embargo, tiene un examen ante el Cagliari que no puede suspender: puede cambiar el futuro del suizo.