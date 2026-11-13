Milan, ojeadores en Bélgica para ver al Union Saint-Gilloise: Sylla ha convencido a todos; Zorgane también fue observado

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Hay tres belgas en la plantilla del AC Milan (De Winter, Moreira y Saelemakers), y de Bélgica podría llegar un paquete regalo que Amorim solo tendría que abrir en enero. El AC Milan se ha instalado en Saint Gilloise, municipio belga de 44 767 habitantes situado en la Región de Bruselas-Capital, para observar de cerca a dos jugadores.

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El primero, el que más gusta y pronto puede convertirse en un objetivo, se llama Massiré Sylla. Tiene 21 años, juega en el Union Saint-Gilloise y ha experimentado una rápida evolución técnico-táctica. A Bélgica llegó el pasado enero procedente del Lyn, un pequeño club noruego, por una cifra algo inferior a los dos millones de euros.

En poco tiempo se convierte en una pieza insustituible de la defensa de tres del Union Saint-Gilloise: juega como central izquierdo pese a ser diestro. Muy fuerte en el uno contra uno y en el juego aéreo, el jugador nacido en 2005 ha recibido su primera convocatoria con Senegal: el seleccionador Viera lo ha llamado para sustituir al lesionado Mamadou Sarr.

El AC Milan lleva tiempo siguiéndolo a través de su departamento de ojeadores, que tiene buenos informes sobre él. ¿Un punto débil? Su excesiva impetuosidad, que a veces lo lleva a excederse y a cometer alguna falta de más. Pero, según Bobby Gardiner y su equipo, tiene las características adecuadas y el potencial para rendir bien con Ruben Amorim. No encabeza la lista de preferencias, pero sigue siendo un perfil que gusta: el Union Saint-Gilloise preferiría venderlo en verano, aunque ya tiene preparada una valoración preliminar para enero. ¿De cuánto? La base es de 10 millones, si bien esa cifra puede aumentar porque muchos clubes de la Premier League y la Serie A están recabando información sobre el jugador.

En el club belga, que recientemente ganó al Celta en Vigo en la Europa League, hay otro jugador que ha llamado la atención del AC Milan: el internacional argelino Adem Zorgane. Destaca por su notable técnica, su gran capacidad para organizar el juego y su versatilidad en el centro del campo: puede jugar como mediocentro, interior y, a veces, unos metros más adelantado. Ya no es tan joven, puesto que nació en 2006, y precisamente ese aspecto es objeto de reflexión en el equipo encargado de los fichajes del AC Milan.