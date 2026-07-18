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Milán, oficial: Berkay Karaca se somete a una intervención quirúrgica; el comunicado del club

AC Milán

Ruben Amorim incorporó al defensa al primer equipo durante esta concentración.

El Milan informa, mediante un comunicado oficial, que el defensa Berkay Karaka (2006) se ha sometido hoy a una operación para resolver un problema en el cuarto metatarso del pie derecho.

COMUNICADO OFICIAL: BERKAY KARACA

«El AC Milan informa que Berkay Karaca fue operado en Varese por una fractura en el cuarto metatarso del pie derecho. La intervención, a cargo del doctor Carlo Montoli con la presencia del médico rossonero Andrea Bulgheroni, fue un éxito. El defensa ya recibió el alta y empezó la rehabilitación en Milanello».

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