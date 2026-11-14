Milan, nueva pista sobre el vínculo entre Cardinale y Roc Nation Sport: Endrick es un objetivo concreto, esto es lo que cuesta

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Brett Yorkmark, nuevo consejero delegado de MSE, fue codirector ejecutivo de Roc Nation Sport y es hermano de Michael Yorkmark, directivo de Roc Nation Sports desde 2014. Esta es una confirmación directa más del vínculo entre el AC Milan y la agencia del famoso rapero estadounidense Jay Z, que vela por los intereses del joven talento brasileño Endrick.

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El nacido en 2006 es una auténtica obsesión para Cardinale , que confía en tener las cartas adecuadas para ganar lo que parece una partida de póker. En la mesa, además del Real Madrid, propietario de sus derechos, también están la Roma y varios clubes de la Premier League (sobre todo Everton y Newcastle).

La estrategia del propietario de Red Bird está clara: ganarse la preferencia del jugador buscando el apoyo de Roc Nation Sports. Los contactos, iniciados en agosto, han continuado de forma constante precisamente porque Endrick sería la inversión perfecta para Red Bird: todavía muy joven, ambicioso, con talento y con unas ganas enormes de triunfar en el fútbol europeo.

El Real Madrid, según el siempre bien informado The Athletic, habría decidido dejar salir al brasileño en enero, pero solo mediante un traspaso definitivo y ya no como cedido. ¿El precio? Al menos 60 millones de euros, bonus arriba, bonus abajo. Queda por ver qué opina al respecto Mourinho, que recientemente fue tajante: «Quien lo quiera tendrá que pasar por encima de mí».

El Special One nunca es banal, y Cardinale lo sabe bien: el pasado verano fue el técnico portugués quien frenó las negociaciones entre el Milan y el Real Madrid por el internacional brasileño. Pero ahora algo parece haber cambiado y el nombramiento de Brett Yorkmark como nuevo consejero delegado de Mian Sport Entertainment puede abrir una nueva vía para el Milan en la carrera por Endrick.