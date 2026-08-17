Después de Goncalo Ramos por 75 millones de euros y Mario Gila por 30 millones de euros, el AC Milan cierra el tercer golpe de su verano: llega al Milan por 50 millones de euros más bonus Diego Moreira, carrilero zurdo belga nacido en 2004 procedente del Estrasburgo. La operación ha sido llevada en primera persona por Gerry Cardinale con la intermediación de Jorge Mendes, agente del jugador.





NO HA TERMINADO - Amorim, felicísimo por su llegada, puede alinearlo tanto como centrocampista de banda, por la derecha o por la izquierda, como de mediapunta, por detrás del delantero centro.

El mercado de fichajes del Milan, sin embargo, no termina aquí. La intención de la propiedad es completar la plantilla con otros tres fichajes: un defensa, un mediapunta y un delantero suplente de Ramos, para los que no hace falta esperar a las salidas. Cardinale y la propiedad son conscientes de que es mejor maximizar los beneficios que ir rápido, sobre todo porque, en general, se trata de futbolistas que vienen de temporadas complicadas y con contratos pesados.



