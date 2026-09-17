Milan, Musah vuelve a la selección: Pochettino excluye a Pulisic de los próximos 4 compromisos de Estados Unidos

El buen inicio de temporada, favorecido por la confianza que le ha dado Ruben Amorim, de Yunus Musah ha sido premiado por el seleccionador Mauricio Pochettino: según Fox Sport, el centrocampista del Milan ha sido incluido en la lista de convocados de Estados Unidos para los próximos cuatro partidos contra Perú, Chile, México y Canadá que la selección estadounidense jugará entre finales de septiembre y principios de octubre.





También según la información, en cambio, Pulisic no será convocado y podrá así trabajar en Milanello durante el parón para recuperar la mejor condición física posible.