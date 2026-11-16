Milan, Mendes ha ofrecido a Balogun, del Mónaco: la Juventus también sigue al delantero estadounidense

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Folarin Balogun puede ser una opción de calidad en enero para quienes buscan goles. El delantero estadounidense querría dejar el Mónaco para llegar a la Serie A: Jorge Mendes ha hablado de él con el Milan y la Juventus en los últimos días.

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. Su contrato, que vence en 2028, podría convencer al club monegasco de acelerar la salida del jugador nacido en 2001.

Gerry Cardinale tiene contacto directo y una excelente relación con el director ejecutivo de Gestifute que el pasado verano llevó al Milan a la joya Diego Moreira y a otro delantero centro como Goncalo Ramos. En los últimos días se ha abordado el caso de Folarin Balogun, que atraviesa un momento complicado en el Mónaco: el verano pasado estaba cerca de salir, pero, tras frustrarse su fichaje por el Tottenham, permaneció en el Principado sin contar con la plena confianza del nuevo técnico, Filipe Luis, que lo ha alineado seis veces en liga, con un total de 152 minutos disputados y un gol.

El Milan está centrado en sus objetivos para el ataque, Tresoldi y Endrick, pero no puede dejar de contemplar alternativas, ya que Camarda saldrá cedido y Ramos necesitará, por tanto, un alternativa. Balogun estuvo cerca del Milan en el verano de 2023, conoce bien a Pulisic, con quien forma pareja en la selección, y tiene las características del delantero centro que podría venirle bien a Amorim.

Mendes también ha hablado de Balogun con la Juventus, que busca un delantero de calidad para acompañar a Woltemade y Kolo Muani. Mucho dependerá también de las condiciones que fije el Mónaco para su salida: una petición inferior a los 50 millones podría atraer a los dos clubes italianos.