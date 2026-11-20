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El Milan se prepara para retomar el hilo de su temporada este domingo a las 18:00 en San Siro contra el Frosinone. En el entrenamiento de la antevíspera, celebrado esta mañana en Milanello, el segundo con todos los internacionales de vuelta y la plantilla al completo salvo los lesionados, el defensa serbio Strahinja Pavlovic volvió a completar solo una parte de la sesión con el grupo. Por su parte, Mike Maignan, capitán y portero del Milan, está totalmente recuperado.

Mañana, víspera del Milan-Frosinone, el Milan volverá a entrenarse por la mañana y, después de comer, a las 14:00, está prevista la rueda de prensa de Ruben Amorim. Por la noche, como viene siendo habitual esta temporada para los partidos que se disputan en San Siro ante su afición, habrá concentración en un hotel.