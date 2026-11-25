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Llueve sobre mojado en el Milan. A las bajas de Camarda, Pavlovic y Camarda se suma la de Bartesaghi: el lateral izquierdo del Milan se perderá el desplazamiento por una peritendinitis en la pierna derecha. Es una ausencia importante, ya que el canterano apuntaba a titular contra el conjunto griego. La baja llega, además, en un momento complicado para el joven, que viene de encadenar actuaciones por debajo de su nivel, como la que firmó en la última jornada de liga contra el Frosinone.

Bartesaghi había sido titular en los cuatro primeros partidos de la Europa League. Amorim también lo ha situado en ocasiones en una posición más adelantada por la banda, ya que valora más su faceta ofensiva que la defensiva. En liga, Bartesaghi ha disputado hasta ahora 7 partidos y un total de 325 minutos.

En lugar de Bartesaghi jugará, por tanto, Estupinan, que tendrá una gran oportunidad para recuperar terreno. El último partido que el ex del Brighton disputó como titular fue hace un mes, en San Siro contra el Bologna, cuando el Milan cayó por 2-4 ante el equipo dirigido por Palladino. Esa ha sido también la única derrota del Milan en esta primera parte de la Serie A.

Estupinan debe levantar cabeza, y debe hacerlo pronto antes de que la decisión de traspasarlo en enero sea definitiva. Pervis llegó al Milan procedente del Brighton por casi 20 millones de euros, pero nunca ha conectado con el entorno del club. Su rendimiento siempre ha sido irregular, salvo por el gol de la victoria en el derbi contra el Inter de la temporada pasada.

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Amorim asumió la responsabilidad de frustrar una operación que estaba a punto de cerrarse con el Aston Villa el pasado verano porque tiene en gran estima a Estupinan y considera que sus características técnicas encajan con su filosofía futbolística. Cuatro meses después, esas convicciones se han desvanecido y Mendes ya trabaja para encontrarle un destino en el mercado. Quién sabe si a partir de mañana comenzará una nueva etapa para él en el Milan.