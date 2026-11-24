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No solo un delantero. El Milan se reforzará en varias posiciones en enero. Gerry Cardinale, propietario del club, tiene toda la intención de mejorar una plantilla que necesita más efectivos para dar mayor profundidad a Ruben Amorim. Por ahora, los considerados suplentes no rinden al nivel de los titulares. Para intentar llegar lejos en la Copa Italia y la Europa League y acabar entre los cuatro primeros de la liga (el título de la Serie A no es un objetivo, pero sigue siendo un sueño), hay que elevar el nivel de las alternativas.

En ataque, como se ha dicho, la primera opción es Endrick, del Real Madrid. El brasileño sigue en los planes del Milan pese al problema muscular que sufrió el fin de semana ante el Celta de Vigo y que lo mantendrá de baja las próximas 2-3 semanas. Las partes llevan días trabajando y no se descarta que llegue una primera oferta oficial al Real Madrid antes de mediados de diciembre. La Roma también está muy interesada en el brasileño y lo incorporaría cedido, mientras que el Milan trabaja para lograr un traspaso definitivo, como mucho con una recompra muy elevada para el Madrid, que aún no está convencido de perder el control del jugador.

A la espera de hacer oficial la llegada de Markus Krösche, del Eintracht de Fráncfort, como nuevo director de fútbol, el Milan trabaja también en el fichaje de un lateral izquierdo. De momento no hay un nombre que destaque especialmente: es tiempo de reflexionar y valorar opciones. Hay que determinar qué necesita el equipo y qué oportunidades puede ofrecer el mercado. No se buscará necesariamente «un nombre», sino un jugador que encaje en la idea de juego del técnico portugués.

La muy probable salida de Pervis Estupinan, que tiene pretendientes en España, dejará una vacante que podría ocupar Noussair Mazraoui, lateral marroquí con pasaporte neerlandés cuyo contrato con el Manchester United vence en 2028. Todavía es pronto para saber si entrará en los planes del nuevo entrenador, Pochettino. Si no es así, se marchará en enero. Amorim es un gran admirador suyo y ha hablado de él con los responsables de los fichajes.

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Otro jugador al que le queda año y medio de contrato es Alejandro Balde, a quien el Barcelona quiere vender en enero, después de que sus intentos del verano no prosperaran. Su agente, Jorge Mendes, lo ha ofrecido a varios clubes, también italianos, entre ellos el Milan, que lo tiene en su lista. Este año solo ha disputado 5 partidos y 125 minutos en total entre la Liga y la Champions League. Si quiere jugar, tendrá que convencerse de dejar el Barcelona.

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Por ahora tampoco hay que descartar la vía de la Serie A. En el campeonato italiano gustan Gabriele Calvani, central de 22 años que puede jugar de lateral, milita en el Frosinone y pertenece al Genoa (con el que siguen abiertas las conversaciones por Comotto), y Juan Miranda, que negocia la renovación de su contrato con el Bolonia, vigente hasta 2028. El primero supondría un refuerzo importante para la lista Italia, aunque aún está por ver su nivel en la élite. El segundo es un viejo objetivo con experiencia, también internacional, por lo que su traspaso costaría más de 15 millones de euros.