Milan, la visión de Adani: «La alegría de jugar y la alegría de tener libertad para expresarse en esa zona entre líneas de Pulisic es fundamental para el Milan»

Lele Adani, exfutbolista y comentarista, se expresó así en La Domenica Sportiva de Rai 2 sobre Christian Pulisic, del Milan: "La felicidad de Pulisic es fundamental para el Milan: la alegría de jugar y la alegría de que le dejen libre para expresarse en esa zona entre líneas, entre el centro del campo y el ataque, donde puede hacer muchas cosas. Creo honestamente que el sistema de juego de Amorim, que prevé dos mediapuntas libres, no cerrados (y esta sería una conversación que habría que tener con el técnico), da mucha libertad. Juega con dos mediocentros, uno más constructor y el otro llegador, como Modric y Rabiot, y los dos mediapuntas pueden abrirse, cerrarse y convertirse en atacantes. Para mí, esta es la marca de la casa, la especialidad de Christian Pulisic".