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Ambas partes quieren seguir juntas: Cardinale espera cerrar pronto la renovación de Adrien Rabiot. La negociación con su madre, Veronique, está avanzada.

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Sus últimas y extraordinarias actuaciones son, por supuesto, solo una feliz coincidencia, porque el Milan tenía clara su intención desde hacía tiempo. Ruben Amorim, de hecho, ya había desvelado las intenciones del Milan en septiembre, sorprendiendo a todos.

Está claro que su inicio de temporada, con 5 goles y 4 asistencias en 9 partidos, ha hecho el resto. La renovación de Rabiot se ha convertido en la tarea contractual más urgente y, en las últimas semanas, los contactos con su madre, Veronique, se han vuelto casi diarios y han permitido alcanzar un entendimiento muy productivo: le espera una renovación hasta 2030 (su contrato actual vence en 2028), con una opción a favor del club por una temporada más. Este es uno de los últimos detalles que se resolverán en las próximas horas.

El acuerdo básico sobre el salario y las condiciones ya existe; ahora solo faltan los últimos trámites. A partir de la próxima semana, cualquier día puede llegar la convocatoria a la sede para firmar lo que será una gran noticia para el entorno del Milan, para el proyecto de Cardinale y para Amorim. Rabiot es el presente del Milan y también será su futuro, con el objetivo común de ganar trofeos juntos.

Las bases del acuerdo están listas; solo falta el impulso final para prolongar una unión feliz. El club, por supuesto, le concederá una mejora salarial: actualmente el francés cobra 3,5 millones y es razonable pensar que podría llegar, como Pulisic, a 5 millones más primas.

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Para disgusto de quienes querían interferir, empezando por el Napoli. Parece que ha pasado una eternidad desde los numerosos rumores del verano, la supuesta nostalgia por Allegri y las dudas sobre su futuro en el Milan. Rabiot no se va, sino que redobla su apuesta. Amorim ha sabido meterse en la cabeza del francés y lo ha liberado sobre el césped. A cambio, ha recibido liderazgo, actuaciones de nivel, goles y asistencias. Nada mal.