Milán: la Curva Sud sigue en protesta y no asistirá a la concentración del lunes 13 de julio

Falta un día para el inicio oficial de la temporada del nuevo Milan de Ruben Amorim. El lunes 13 de julio se concentrará el «Diavolo»: la plantilla no estará completa, pero será la ocasión ideal para que el técnico portugués observe a los jugadores que buscan convencerlo y a las jóvenes promesas rossoneras.





Por la mañana se realizarán las primeras pruebas físicas. A las 18:00 horas comenzará la primera sesión bajo las órdenes del técnico. Se espera la presencia de algunos aficionados junto al campo exterior de Milanello, aunque la Curva Sud, en conflicto con la propiedad y con Gerry Cardinale, ha anunciado que no participará en este momento habitual del año.