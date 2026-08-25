Milan, la comunicación de Amorim ya ha llegado sobre el futuro de Comotto

Christian Comotto seguirá en la plantilla del Milan a disposición de Ruben Amorim. El centrocampista, nacido en 2008, ha convencido al técnico portugués durante la preparación estival, ganándose consideración y espacio dentro del nuevo proyecto técnico del Milan.

Parma, Bolonia y Sassuolo han pedido información sobre el talento del Milan, pero para el club no hay dudas: Comotto seguirá al menos hasta el mercado de enero en el Milan, listo para jugarse sus opciones.

Una decisión tomada y compartida con Cardinale, que querría revalorizar tanto a él como a Camarda.