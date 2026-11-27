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El gol con el que Diego Moreira estableció el definitivo 4-2 en los últimos minutos del partido de Europa League que el Milan ganó en el campo del Olympiacos ha desatado la polémica por la forma en que el jugador rossonero, que lleva el número 22, decidió celebrarlo. Su celebración provocó una reacción inmediata de los jugadores del equipo griego y contribuyó a aumentar la tensión.

Tras marcar, Moreira se dirigió hacia el sector ocupado por los seguidores del Olympiacos, justo delante de la grada reservada a los aficionados visitantes. Allí se detuvo durante unos segundos, permaneció inmóvil y miró directamente al público griego. Acto seguido, realizó una serie de gestos que no se interpretaron como una simple muestra de alegría por el gol que acababa de marcar. Primero, el belga simuló llamar a una puerta. Después se llevó una mano a la oreja, como si quisiera dar a entender que no oía las protestas procedentes de la grada. Por último, completó su celebración simulando con una pierna que derribaba una puerta.

La reacción de los jugadores griegos fue prácticamente inmediata: algunos se acercaron a Moreira para pedirle explicaciones y expresar abiertamente su malestar por una celebración que consideraron excesivamente provocadora hacia los aficionados rivales. Fueron sobre todo Saliakas y Joao Silva quienes se acercaron a Moreira para pedir explicaciones cara a cara al jugador del Milan. La situación se agitó, con algunos empujones y momentos de nerviosismo que amenazaron con convertir una simple discusión en un enfrentamiento más serio. Afortunadamente, la tensión duró apenas unos instantes y los ánimos se calmaron enseguida, lo que evitó que el incidente fuera a más.

El asunto no terminó con el pitido final. Tras el partido, el entrenador del Milan, Ruben Amorim, se pronunció públicamente sobre lo ocurrido: «No volverá a pasar. Moreira es un chaval, tiene que madurar. Sabemos que no nos gustaría que lo hicieran con nuestros aficionados. Es responsabilidad mía, pero no lo hizo con mala intención. Pido disculpas». El técnico portugués quiso así asumir parte de la responsabilidad por lo sucedido.

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Aunque descartó que Moreira tuviera la intención deliberada de ofender, Amorim insistió en que episodios similares no deben repetirse en el futuro. El mensaje para el joven belga es claro.