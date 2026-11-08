Milan, la alegría de Moreira: «Hoy el Milan ha demostrado carácter y hemos demostrado que jugamos como el Milan»

Diego Moreira habló con Dazn después del Milan-Genoa:
¿El pase de Ramos era para ti?
«Creo que Gonçalo me había dado el pase a mí, pero Pulisic marcó y estoy muy feliz igualmente (sonríe, n. de la r.)».
Una
buena
respuesta tras el Ferencvaros:
«Entrenamos para mejorar en ese aspecto. No podemos jugar bien, luego mal y después volver a jugar bien. Tenemos que encontrar continuidad. Hace falta tiempo, pero la encontraremos. Hoy el Milan ha demostrado carácter y nosotros hemos demostrado que jugamos como el Milan».
¿Qué te pide el entrenador?
«Me pide que defienda mucho porque sabe que puedo hacerlo y que puedo mejorar. Sé que tengo que mejorar, pero forma parte de mi proceso».
Tu ídolo CR7 se retira de la selección…
«Creo que ha hecho todo lo que podía por Portugal. Es su decisión y debemos respetarla. Creo que todo el mundo del fútbol debe estar feliz por él y le deseo lo mejor para el resto de su carrera».