¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Milan, la alegría de Moreira: «Hoy el Milan ha demostrado carácter y hemos demostrado que jugamos como el Milan»

Serie A
AC Milán

Diego Moreira habló con DAZN tras el Genoa-Milan (1-2). Sus declaraciones:

Diego Moreira habló con Dazn después del Milan-Genoa:

¿El pase de Ramos era para ti?

«Creo que Gonçalo me había dado el pase a mí, pero Pulisic marcó y estoy muy feliz igualmente (sonríe, n. de la r.)».

Una

Próximos partidos
MIL

MIL

Serie A

22 nov 2026

FRC

FRC

buena

respuesta tras el Ferencvaros:

«Entrenamos para mejorar en ese aspecto. No podemos jugar bien, luego mal y después volver a jugar bien. Tenemos que encontrar continuidad. Hace falta tiempo, pero la encontraremos. Hoy el Milan ha demostrado carácter y nosotros hemos demostrado que jugamos como el Milan».

¿Qué te pide el entrenador?

«Me pide que defienda mucho porque sabe que puedo hacerlo y que puedo mejorar. Sé que tengo que mejorar, pero forma parte de mi proceso».

Tu ídolo CR7 se retira de la selección…

«Creo que ha hecho todo lo que podía por Portugal. Es su decisión y debemos respetarla. Creo que todo el mundo del fútbol debe estar feliz por él y le deseo lo mejor para el resto de su carrera».

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google