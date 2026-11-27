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Director deportivo de profesión, con un olfato natural para los negocios. Un talento que vale su peso en oro. Marmoush, Kolo Muani y Ekitiké: 265 millones de euros ingresados solo por esos tres jugadores. Con desembolsos a menudo muy bajos, compensados por una excelente capacidad para detectar talento, analizar datos y revalorizar a los futbolistas incluso a corto plazo. Por estas capacidades y características, el Milan ha pagado 4 millones de euros al Eintracht de Fráncfort por Markus Krosche, el hombre de los milagros.

Con Krosche, el Milan cambia de ritmo y lo hace pronto. Sabe transformar para bien el balance de un mercado de fichajes, tanto en el plano deportivo como en el financiero. El Milan y Cardinale no quieren perder tiempo y ya han empezado a trabajar con quien será el nuevo director de fútbol.

El directivo alemán de 46 años ya ha estado en Milán estos días para conocer las instalaciones del club y la ciudad, y familiarizarse cada vez más con la que será su nueva aventura profesional. Es consciente de que hay mucho trabajo por hacer, pero también está entusiasmado con poner sus conocimientos y su método al servicio de uno de los clubes más importantes del mundo.

Un aspecto fundamental es el del nuevo director deportivo: la idea inicial era llevar consigo a Timmo Hardung (se han desmentido los rumores de roces entre ambos), pero ahora el directivo alemán de 35 años tiene muchas menos opciones. Cardinale considera que la estructura directiva del Milan está completa y Krosche se plantea llevar consigo a alguien de menor peso.