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Milán: Jaissle desafía a Glasner; bajan las apuestas por el banquillo rossonero

AC Milán
Fichajes

El banquillo del Milan aún no tiene dueño: los rossoneri no tienen prisa y siguen hablando con los candidatos. Esto ha reactivado opciones que parecían descartadas, como la de Matthias Jaissle: el joven técnico alemán vuelve a ser candidato firme, tanto que, según los analistas de Planetwin365 y Goldbet, su cuota ha caído a 4,00. Hace solo 24 horas su cuota estaba a 20,00. 


Oliver Glasner sigue como favorito a 1,40, aunque Jaissle, formado por Rangnick y campeón de dos Champions asiáticas con Al-Ahli, ya le desafía. Mauricio Pochettino, a 6,00, queda algo atrás en una lista que aún puede dar sorpresas.

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