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El Milan firma cuatro goles de calidad a domicilio ante un Olympiacos que había saboreado la victoria hasta el minuto 60. Amorim ajustó el equipo con las entradas de Musah y Pulisic, pero quien acaparó los focos fue un protagonista inesperado: el inglés Hutchinson. Con 2-0 a favor de los locales, el jugador nacido en 2003 se fue por su cuenta en una jugada de regates que culminó con un disparo envenenado ajustado al palo: el primer gol de su carrera en Europa.

Hutchinson se volvió imparable gracias a los amplios espacios que dejaron los locales después de su gol: primero, con una idea genial para el gol de Cisse y, después, con un centro medido que propició el remate ganador de Pulisic.

Con un gol y dos asistencias, Hutchinson vivió una noche para enmarcar entre sus recuerdos más preciados. El Milan se lo agradece y hace cuentas: tras pagar 4 millones al Nottingham Forrest por su cesión, ahora puede ejercer la opción de compra por una cifra cercana a los 50 millones de euros.