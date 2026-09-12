Milan: he aquí por qué Cardinale prefirió a Amorim antes que a Jaissle

En un vídeo publicado en su canal de YouTube, Fabrizio Romano explicó sobre Ruben Amorim: "La de ayer fue una jornada en la que se escuchó y se leyó un poco de todo, como si hubiera ganas de salir a criticar y machacar a Ruben Amorim, que no será el mejor entrenador del mundo, pero, en mi opinión, no merece todas las críticas que está recibiendo después de un partido quizá no jugado al nivel adecuado como el de la Juventus, pero en el que el Milan llevó la ventaja hasta los últimos minutos. El Milan demostró estar absolutamente a la altura. Luego, pensar que Amorim, que llegaba de contextos completamente distintos como Portugal e Inglaterra, cambiara por completo la cara del Milan en tres meses era absolutamente impensable.





Desde la primera reunión que tuvo con Gerry Cardinale, Amorim, que se jugó el puesto de entrenador del Milan con Matthias Jaissle, ahora entrenador del Newcastle, mostró una honestidad y una visión a largo plazo que marcaron la diferencia en la decisión del propietario milanista. Incluso antes de ser nombrado nuevo técnico del Milan, el portugués dejó muy claro que quería llevar su idea de fútbol. Pero está claro que hará falta tiempo y eso también lo sabe el propio Milan, que es consciente de que hará falta paciencia para poder construir un equipo a la altura del Milan. Luego, claramente, el objetivo de Amorim es ganar e intentar competir de la mejor manera posible, pero el portugués necesita y quiere tiempo para mostrar su Milan desde el punto de vista táctico, de actitud y también de nombres. En eso Amorim ha sido muy claro, no ha prometido nada y merece respeto por haber sido claro y por su honestidad. Luego, por supuesto, hablará el campo".















