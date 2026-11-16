Milan: habrá salidas en enero; Estupinan podría marcharse, ¿a dónde?

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Pervis Estupinan se quedó en el Milan por una decisión expresa de Ruben Amorim. Pero la confianza del técnico portugués, muy firme al inicio de la temporada, se ha debilitado últimamente y el ecuatoriano podría despedirse del club en el mercado de enero.

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En los últimos 5 partidos de la Serie A, Estupinan apenas ha jugado 58 minutos, en el encuentro que el Milan perdió 2-4 en San Siro. Después, mucho banquillo. El exjugador del Brighton no consigue arrancar en el Milan, pese a que Amorim le hizo sentir importante el verano pasado al rechazar las suculentas ofertas del Aston Villa y, en los últimos días del mercado, del Benfica.

El Milan y Amorim no pueden seguir esperando a Estupinan, que ha perdido posiciones en la jerarquía del equipo y será puesto en el mercado en la ventana de invierno, que comenzará el 1 de enero de 2027. Jorge Mendes, que representa al jugador desde hace varios años, se ocupará directamente de su situación. Pero ¿a qué precio? El verano pasado, Emery llegó a ofrecer 12 millones, una cantidad que el Milan consideró insuficiente.

El consejero delegado de Gestifute trabajará en una posible llegada a la liga portuguesa, con el objetivo de retomar las conversaciones con el Benfica. También hay algunas opciones en la Premier League, donde Estuèinan dejó un recuerdo bastante positivo con la camiseta del Brighton.

Esta temporada, Estupinan suma hasta ahora 9 partidos y 400 minutos en la Serie A, además de 1 partido en la Europa League, en la dura derrota por 3-0 en el campo del Bornemouth.