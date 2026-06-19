Milán, Guernier acude a la sede del club para firmar: llega en fichaje definitivo del Birmingham

Aurelien Guernier, delantero inglés nacido en 2007, es el primer fichaje del Milan para la próxima temporada. Ayer llegó a Milán, superó los reconocimientos médicos y firmó un contrato hasta 2029. El club rossonero ganó la competencia al Chelsea, que valoraba una operación con el Estrasburgo.





Hoy ha firmado un contrato hasta 2029 con el club rossonero. La temporada pasada, conel Birmingham City, jugó25 partidos con los equipos sub-18 y sub-21, marcando 3 goles y dando 3 asistencias. Puede actuar en todas las posiciones de ataque.