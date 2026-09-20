Milan Futuro, victoria remontando en el campo del Villa Valle: Ossola, protagonista

El Milan Futuro de Navarro levanta de inmediato la cabeza. Después de encajar el gol de la ventaja del Villa Valle, Ossola, al filo del descanso, volvió a marcar con una bonita vaselina: el mediapunta del AC Milan, distinguido con el brazalete de capitán, se está demostrando el hombre de más de este arranque de temporada. La victoria lleva la firma del talento Pandolfi que encontró el ángulo adecuado en el minuto 4 del tiempo añadido. El jugador de la generación 2008 está sin duda entre los futbolistas más interesantes que pueden aportar valor al recorrido del segundo equipo del AC Milan.