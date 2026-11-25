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«El crecimiento de los jóvenes talentos del Milan continúa con un nuevo reto: Milan Futuro participará esta temporada en la Premier League International Cup sub-21. El proyecto del club suma una importante experiencia internacional: Milan Futuro se medirá a los mejores equipos juveniles de Europa. Es una gran satisfacción que el club participe por primera vez en esta competición, con el convencimiento de que el crecimiento de los jóvenes talentos pasa por afrontar nuevos retos como este. El torneo, organizado por la Premier League, llega a su décima edición y vio al equipo sub-21 del Borussia Dortmund imponerse al Real Madrid en la final de 2025/26».

Con este comunicado, el Milan había anunciado su participación en la Premier League International Cup sub-21, un torneo organizado por la Premier League y dirigido a equipos sub-23. Su palmarés incluye a grandes clubes: Manchester City, Villareal, Porto, Bayern de Múnich, Crystal Palace, Nottingham Forrest y, por último, Borussia Dortmund.

La competición está organizada por la Football Association y reservada exclusivamente a jugadores sub-21. Los equipos participantes pueden alinear al mismo tiempo a un máximo de tres jugadores que superen el límite de edad y a un portero que también lo supere.

El formato reúne a 32 equipos: 16 ingleses y 16 del resto de Europa, entre ellos el Milan Futuro. Los grupos son de ocho equipos: cuatro ingleses y otros tantos del resto de Europa. Los dos primeros de cada grupo pasan directamente a la siguiente fase. A partir de ahí se disputan las semifinales y la final. Todo se celebrará en Inglaterra, en los estadios de los equipos ingleses participantes. La Football Association se encarga de la organización, los viajes y todo el alojamiento de los equipos.

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La

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rojinegra sub-23, que compite en el grupo B de la Serie D y aspira al liderato con un

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pendiente, jugará mañana por la noche en Inglaterra, a las 20:00, hora italiana, su segundo partido tras la victoria por 2-3 ante el Everton en Goodison Park en la primera jornada, a principios de septiembre. Su próximo rival será el Stoke City en el bet365 Stadium , que busca recuperarse tras perder por 2-0 tanto ante el Borussia Moenchengladbach como ante el Nordsjaelland. El partido podrá seguirse en directo a través de la aplicación oficial del Milan.

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El equipo ya se encuentra en Inglaterra y no podrá contar con dos de sus líderes, Ossola y Vladimirov, que han acudido a la convocatoria de Amorim con el primer equipo para el partido de Europa League contra el Olympiacos. Los próximos compromisos del Milan serán contra el Tottenham en diciembre y el Manchester City en enero.